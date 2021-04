Draghi in conferenza stampa: dal 26 aprile torna la zona gialla

“Dal 26 aprile torna la zona gialla” e, per quanto riguarda le riaperture, si darà precedenza alle “attività all’aperto, quindi anche la ristorazione all’aperto a pranzo e a cena”, e alle “scuole”. È quanto annunciato dal Premier Mario Draghi in apertura della Conferenza Stampa.

“Tutte le scuole di ogni ordine e grado riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, per le rosse vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. […] Gli spostamenti saranno consentiti tra le zone gialle e con un pass tra regioni di colore diverso”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

Draghi: occorre osservare scrupolosamente i provvedimenti

“Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento. Questo rischio, che incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa: che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente: quindi mascherine, distanziamenti – ha spiegato Draghi. – Occorrerà una sensibilizzazione particolare, perché questi comportamenti vengano osservati”.

“Se i comportamenti sono osservati, con distanziamenti, mascherine, la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa – ha proseguito. – Quest’anno in autunno avremo la vaccinazione molto diffusa e potremo affrontare anche eventuali ritorni della malattia in maniera diversa”.

Per quanto riguarda le altre riaperture, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato alcune delle date previste al momento: dal 15 maggio le piscine all’aperto, dal 1° giugno alcune attività connesse alle palestre, dal 1° luglio l’attività di natura fieristica.