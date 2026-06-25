È morto Pietro Praderi, Longo (MDC): una grave perdita per il consumerismo italiano

Apprendiamo la notizia della scomparsa di Pietro Praderi, presidente fondatore onorario della Lega Consumatori.

“Una grave perdita per il consumerismo italiano – dichiara Antonio Longo, presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino -. È stato il padre della conciliazione paritetica e protagonista di tante battaglie. Tra i fondatori di Consumers’ forum. Ci mancheranno i suoi consigli e il suo entusiasmo. Condoglianze a Laura e a tutta l’associazione”.

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