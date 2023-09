L’IVASS ha realizzato anche le Guide docenti, per supportare gli insegnanti nell’attività didattica sui temi di educazione assicurativa

Educazione assicurativa, online le Guide docenti dell’IVASS per supportare gli insegnanti (fonte IVASS - #IMPARACONIVASS)

Dopo i quaderni didattici destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’IVASS ha realizzato anche le Guide docenti, per supportare gli insegnanti nell’attività didattica sui temi di educazione assicurativa. Un campo che rientra nel più ampio settore dell’educazione finanziaria, sempre più centrale nei programmi scolastici.

Le Guide, disponibili sul sito dell’IVASS già da oggi, sono tre e illustrano percorsi educativi in linea con l’età degli studenti a cui i docenti dovranno rivolgersi.

Educazione assicurativa, il progetto dell’IVASS

Il progetto #IMPARACONIVASS prevede la diffusione di tanti materiali, come le Guide assicurative, in parole semplici o i quaderni didattici dedicati al mondo della scuola. E ancora video informativi, giochi, quiz per un’esperienza concreta e divertente adatta a ogni età. Con un linguaggio semplice e accattivante, quindi, vengono così divulgate le principali tematiche del settore assicurativo, al fine di accrescere la consapevolezza sulla necessità di proteggersi dai rischi.

In particolare i percorsi didattici consigliati nelle Guide docenti si basano su tre step, ciascuno dei quali contiene l’elenco dei materiali necessari, i consigli per organizzare il lavoro in classe e una proposta di frasi evocative a disposizione dell’insegnante.

Ogni guida si apre con la lettera del Presidente IVASS Luigi Federico Signorini, il quale, nel ringraziare i docenti per il sinergico lavoro di squadra svolto, ricorda che “solo investendo nella formazione dei più giovani possiamo avere una futura generazione di adulti consapevoli e preparati”.

