Durante la Global Money Week 2026, è stata sottolineata l’importanza di formare cittadini consapevoli fin dalle aule scolastiche, trasformando le conoscenze economiche in strumenti concreti per tutelare i propri diritti e orientarsi nel mondo finanziario.

L’educazione finanziaria nelle scuole italiane viene descritta come un percorso che richiede tempo, impegno e continuità. Non si tratta di un semplice modulo teorico, ma di un vero e proprio strumento per aiutare i giovani a sviluppare competenze pratiche e consapevoli, fondamentali per affrontare la vita economica e proteggere i propri interessi.

L’obiettivo è creare un “circolo virtuoso tra capitale civile ed economico”, favorendo studenti e insegnanti nella realizzazione di percorsi formativi significativi e utili nella quotidianità.

La Global Money Week e le iniziative per i giovani

L’evento “L’educazione finanziaria nella scuola: studenti, docenti, istituzioni“, ospitato presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, ha dato il via a una manifestazione internazionale promossa dall’OCSE, che coinvolge oltre 170 Paesi e circa 70 milioni di ragazzi. In Italia, sono stati organizzati 216 eventi coordinati dal Comitato Edufin con il tema “Smart money talks” (“Soldi: parlarne è intelligente”).

Laboratori, incontri e strumenti digitali interattivi hanno l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della finanza, promuovendo una cultura della responsabilità economica e stimolando un approccio consapevole alla gestione del denaro.

Una sfida educativa di lungo periodo

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato come l’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole rappresenti “solo l’inizio di una corsa di mezzofondo”: costruire cittadini finanziariamente consapevoli richiede tempo, continuità e impegno da parte di studenti e insegnanti. L’obiettivo è fornire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo economico e proteggere i propri interessi.

L’iniziativa punta a trasformare l’educazione finanziaria da semplice modulo teorico a vero e proprio strumento di tutela e responsabilità civica.

Dati e prospettive nelle scuole italiane

Secondo il Rapporto sull’educazione finanziaria nelle scuole italiane, realizzato dal Comitato Edufin insieme al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Economia, il 71,3 % degli istituti superiori ha già attivato percorsi di educazione finanziaria all’interno delle ore di educazione civica.

L’analisi mostra differenze territoriali e tra tipologie di scuola: gli istituti tecnici e i licei risultano più attivi nell’avvio di percorsi dedicati, ma l’interesse verso i temi finanziari sta crescendo anche in altri indirizzi. Più della metà delle scuole ha individuato figure di riferimento per coordinare le attività, mentre dirigenti e docenti dimostrano familiarità con le linee guida e riconoscono il ruolo strategico di questi percorsi per le competenze trasversali degli studenti.

Collaborazione istituzionale per rafforzare le competenze

L’evento ha evidenziato come la collaborazione tra Ministero dell’Istruzione, Banca d’Italia, Consob e altre autorità di vigilanza sia fondamentale per integrare l’educazione finanziaria nel percorso scolastico, garantendo che diventi una componente strutturale della formazione dei giovani e contribuisca a sviluppare cittadini economicamente consapevoli.