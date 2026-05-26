Educazione finanziaria: al via il progetto “I Fuoriclasse della Scuola”, promosso da FEduF

Cuore dell’iniziativa è il Campus residenziale dei Fuoriclasse, un’esperienza formativa di tre giorni ideata e organizzata dal Museo del Risparmio in collaborazione con Consob

Promuovere il talento dei giovani attraverso l’inclusione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza economica: è questo l’obiettivo de “I Fuoriclasse della Scuola”, il progetto – giunto all’ottava edizione – promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), nell’ambito del programma ministeriale per la valorizzazione delle eccellenze.

“I Fuoriclasse della Scuola” si inserisce nel Protocollo d’intesa MIM–FEduF siglato nel maggio 2025 e si realizza con la collaborazione di ABI, Confindustria, Consob e Museo del Risparmio.

I Fuoriclasse della Scuola, l’edizione 2026

L’edizione 2026 si apre con il lancio della raccolta fondi filantropica, che coinvolge aziende e istituzioni che condividono l’impegno per l’educazione e l’inclusione.

Cuore dell’iniziativa è il Campus residenziale dei Fuoriclasse, un’esperienza formativa di tre giorni ideata e organizzata dal Museo del Risparmio in collaborazione con Consob, che favorisce l’incontro tra studenti con eccellenze in discipline diverse e lo sviluppo di competenze di base in educazione finanziaria e finanza personale.

Il Campus, che si svolgerà a Borgo Laudato sì, nei Giardini Papali di Castel Gandolfo (Roma), è rivolto ai vincitori delle Competizioni della Scuola e a una selezione di studenti e studentesse di alcune istituzioni scolastiche dell‘area metropolitana di Roma. Al centro il tema dell’incertezza nelle decisioni quotidiane: attraverso un approccio interattivo, il programma del Campus intreccia testimonianze, laboratori e workshop pratici, stimolando senso critico, responsabilità e consapevolezza nelle scelte economiche e personali.

In autunno sarà comunicato l’elenco degli studenti selezionati; il percorso si concluderà poi con il Campus e la cerimonia finale di premiazione.