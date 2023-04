Empowergy, il progetto di Consumatori Italiani per l’Europa per velocizzare le procedure di reclamo

Incentivare, semplificare e velocizzare la procedura di segnalazione e di scrittura dei reclami indirizzati ai fornitori di energia da parte dei consumatori: è l’obiettivo di Empowergy, il progetto realizzato dall’associazione CIE – Consumatori Italiani per l’Europa (associazione membro di Beuc e composta dalle associazioni Codici, Aeci e Casa del Consumatore), con i fondi ricevuti nell’ambito della sovvenzione dello European Union’s Consumer Programme.

“L’obiettivo generale di CIE – dichiara Davide Zanon, Direttore Generale di CIE – è quello di strutturare e rafforzare la propria operatività e le proprie capacità di intervento in relazione alle problematiche crescenti che i consumatori devono fronteggiare. In questo particolare momento storico, l’attenzione è rivolta soprattutto all’energia, il settore che desta più preoccupazione nei cittadini e che produce il numero maggiore di richieste di assistenza, sia di tipo informativo che operativo”.

Empowergy, come detto, punta ad incentivare ed a rendere più semplice la procedura di segnalazione e di scrittura dei reclami indirizzati ai fornitori di energia da parte dei consumatori, e, al tempo stesso, a migliorare la gestione di tali procedure da parte dello stesso CIE. Con Empowergy – spiega CIE – “c’è un’ottimizzazione dei tempi procedurali, ovvero ricezione della segnalazione, analisi, scrittura e verifiche, invio del reclamo al fornitore o presa di contatto con il consumatore per fornire informazioni utili”.

“Per raggiungere questo duplice obiettivo – spiega Zanon –, abbiamo realizzato il Sistema Informativo Integrato di CIE, disponibile in italiano ed in inglese. A livello operativo ci permette di migliorare l’efficacia, in termini di tempo e risorse, dei nostri interventi, ovvero i reclami, ed ottenere più facilmente dati utili per azioni collettive, nazionali ed europee. A livello informativo, il SII ci consente di raggiungere più consumatori e diffondere agevolmente informazioni per accrescere la loro conoscenza, migliorando di conseguenza consumi ed efficienza energetica, riducendo gli sprechi”.