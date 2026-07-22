Entra in vigore il ddl beneficenza, Consumatori: sanzioni inadeguate

Il provvedimento obbliga produttori e influencer a garantire massima trasparenza ai consumatori in merito alle iniziative di solidarietà

Ieri, 21 luglio, è entrato in vigore il ddl beneficenza. Noto anche come ddl Ferragni, il provvedimento obbliga produttori e influencer a garantire massima trasparenza ai consumatori in merito alle iniziative di solidarietà.

Cosa prevede il ddl beneficenza

Con la Legge 19 giugno 2026, n. 120 recante “Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti” entrata in vigore in data 21 luglio 2026 – ricorda il Codacons – professionisti, influencer e produttori che da oggi promuovono iniziative benefiche dovranno fornire ai consumatori le seguenti indicazioni: il soggetto destinatario dei proventi devoluti in beneficenza; le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata a iniziative di solidarietà, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato in beneficenza.

“Di conseguenza – sottolinea l’associazione – non sarà più possibile dichiarare genericamente che una parte dei proventi andrà in beneficenza, e il consumatore potrà capire in modo immediato quale parte dei soldi spesi per l’acquisto di un prodotto sarà effettivamente destinata alla solidarietà“.

L’adempimento – ricorda ancora il Codacons – può essere eseguito tramite l’apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione del prodotto oppure mediante l’indicazione di tali informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica. I produttori e i professionisti dovranno fornire tali indicazioni anche nell’ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.

Non solo. Almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a iniziative benefiche, il produttore o il professionista dovrà comunicare all’Antitrust il nome del beneficiario dell’iniziativa, il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato in beneficenza e, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato, conferma dell’esecuzione del versamento.

Codacons e UNC: sanzioni inadeguate

Per chi viola le disposizioni della nuova legge sono previste sanzioni da 5.000 euro a 50.000 euro, importi che – per il Codacons – “appaiono del tutto inadeguati“.

Dello stesso parere anche l’Unione Nazionale Consumatori. “Il punto dolente – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’UNC – sono le sanzioni irrisorie: da 5.000 euro a 50.000 euro, contro una multa che per la Ferragni arrivò a 1 milione di euro. Il fatto che sia esclusa quella sanzione ridicola in caso di reato o di pratica commerciale scorretta, purtroppo potrebbe non bastare a sanare il problema. Il rischio è che ora si applichi questa lex specialis, derogando alla normativa generale del Codice del Consumo”.

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