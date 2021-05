Eurispes: cresce il pessimismo sul futuro dell’economia in Italia

I cittadini sono pessimisti verso il futuro dell’economia. Secondo le rilevazioni dell’Eurispes otto italiani su dieci (79,5%) avvertono un peggioramento (netto 54,4% o in parte 25,1%) dell’economia nazionale negli ultimi dodici mesi. E il 53,4% afferma di essere convinto che la situazione sia destinata a peggiorare nei prossimi dodici mesi.

Mentre l’11,6% ritiene che la situazione sia rimasta stabile e solo il 3,8% indica un leggero (2,9%) o un netto (0,9%) miglioramento. Inoltre, nel 42,4% dei casi, i cittadini dichiarano che la propria situazione economica negli ultimi dodici mesi è rimasta invariata.

Eurispes, le maggiori difficoltà dei cittadini

Segnali positivi sul fronte risparmio. Secondo Eurispes, rispetto al passato, sono diminuite le famiglie che devono utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (37,1%, rispetto al 47,7% dello scorso anno). Sono aumentate, invece, quelle che dichiarano di arrivare senza grandi difficoltà a fine mese (44,3%) e di riuscire a risparmiare (27,6%).

Un segnale positivo che si scontra, tuttavia, con la tendenza opposta per quanto riguarda mutuo e affitto. Aumenta, infatti, il numero di coloro che hanno difficoltà a pagare la rata del mutuo (38,2%) e l’affitto (47,7%).

Aumentano anche le percentuali delle persone che fanno fatica a pagare le spese mediche (24,1%; +1,8%) e a pagare le utenze domestiche (27%; +1,1%).

Il 28,5% ha chiesto il sostegno della famiglia d’origine

Il 28,5% dei cittadini afferma, dunque, di aver fatto ricorso al sostegno economico della famiglia di origine, ma solo il 14,8% ha chiesto aiuto ad amici, colleghi o altri parenti. Il 15,1% ha fatto richiesta di un prestito bancario e quasi il doppio ha effettuato acquisti rateizzando il pagamento (28,7%).

Circa un decimo del campione, inoltre, ha messo in atto i seguenti comportamenti: chiedere soldi in prestito a privati (non amici/parenti) non potendo accedere a prestiti bancari (9,4%); tornare a vivere nella casa della famiglia d’origine o dai suoceri (10%); vendere/perdere dei beni (11,4%); ritardi nel saldo del conto presso commercianti/artigiani (11,8%).

Tanti gli intervistati che hanno pagato le bollette con forte ritardo (22,4%) e che si sono ritrovati in arretrato con le rate del condominio (18%).

Per quanto riguarda particolari situazioni lavorative, sono molto simili tra loro le percentuali di quanti hanno accettato di lavorare senza contratto (15,4%) e hanno svolto più di un lavoro contemporaneamente (15,1%).