Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 26 al 30 gennaio, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana, in breve

La settimana europea si è aperta lunedì 26 gennaio con la presenza all’Europarlamento di Bruxelles del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che si è concentrato sulla situazione in Ucraina e sulla necessità di investire sulla difesa. Nella stessa giornata, a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca tenutosi a Bruxelles, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha rilasciato dichiarazioni incentrate sul Mercosur, sottolineando l’importanza dei controlli delle merci.

Martedì 27 gennaio, da Nuova Delhi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, hanno commentato in un punto stampa l’accordo appena firmato tra Unione Europea e India, definendolo “la madre di tutti gli accordi”.

Sempre nella stessa giornata, in un punto stampa presso il Parlamento europeo di Bruxelles, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha rilasciato dichiarazioni sull’accordo Ue-Mercosur. Sullo stesso argomento si è incentrato l’evento “Ue-Mercosur, un’opportunità per l’export italiano” organizzato dall’Ufficio di Bruxelles dell’Italian Trade Agency (ICE). Intervistato, il direttore, Tindaro Paganini, ha spiegato i vantaggi dell’accordo per vari settori della produzione italiana.

Mercoledì 28 gennaio, Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e relatrice del regolamento sullo Eu Space Act al Parlamento europeo di Bruxelles, ha valorizzato il ruolo dell’Italia in tema di investimenti sullo spazio. L’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei e il presidente del comitato scientifico della fondazione Cotec, Riccardo Viale, a margine dell’evento “Innovation Assessment: a new policy tool to promote European industrial growth in new technologies” tenutosi al Parlamento europeo di Bruxelles, hanno illustrato le tensioni fra innovazione e regolamentazione dell’IA. L’eurodeputato Massimiliano Salini ha invece parlato di difesa, a seguito dell’evento “Come sbloccare il potenziale della difesa europea”, tenutosi al Parlamento europeo di Bruxelles.

Gli eurodeputati Stefano Bonaccini e Dario Nardella hanno parlato di nuovi mercati e dell’importanza per le Regioni italiane tanto dell’accordo Ue-India, quanto di quello Ue-Mercosur. Sempre su quest’ultimo si è espresso anche l’eurodeputato Stefano Cavedagna, sottolineando il valore delle clausole di salvaguardia.

Giovedì 29 gennaio, nei due punti stampa organizzati in occasione della riunione del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato dichiarazioni tanto sulle questioni internazionali ed europee, come la convergenza dei Paesi europei per il riconoscimento dei Pasdaran come organizzazione terroristica, quanto su questioni nazionali, come la presenza dell’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e la richiesta del Fondo europeo di solidarietà per le tre regioni colpite dall’uragano Harry.