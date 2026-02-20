Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 16 al 20 febbraio con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in breve

Lunedì 16 febbraio si apre con Anna-Kaisa Itkonen alla Commissione europea, che parla della necessità di garantire una fornitura costante di energia agli Stati membri. Guillaume Mercier interviene sulla partecipazione della commissaria Šuica al Board of Peace. Roberta Metsola, in visita a Vilnius per la Giornata della Restaurazione dello Stato lituano, ribadisce la volontà dell’Europa di diventare più autonoma nella difesa. La portavoce Paula Pinho annuncia inoltre l’intenzione di avviare negoziati sul tema della corruzione in Ucraina.

Martedì 17, il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis afferma che nuove sanzioni verso la Russia andranno avanti anche senza il sostegno degli Usa. Costas Kadis, intervenendo alla conferenza “Navigating Change” a Bruxelles, parla della difficoltà di attrarre giovani nel settore della pesca e della transizione energetica.

Mercoledì 18, Raffaele Fitto dichiara che la revisione del decreto bollette italiano spetterà alla Commissione europea. Sottolinea poi che la frontiera orientale riguarda tutti gli europei, e propone la creazione di “East Invest” per facilitare gli investimenti nell’area per contrastare minacce ibride.

Giovedì 19, la Commissione europea, con il portavoce El Anouni, afferma che l’Europa è pronta a contribuire ai colloqui di pace sull’Ucraina. Mercier sottolinea il ruolo centrale dell’Ue come principale donatore di aiuti per Gaza, mentre Pinho evidenzia l’importanza della presenza europea nel Board of Peace. El Anouni definisce inoltre inaccettabili i commenti del ministro israeliano Levin. António Costa interviene sul possibile ingresso della Norvegia nell’Ue e dell’impegno per l’integrazione dell’Ucraina nell’Unione. Kubilius richiama la Spagna a investire maggiormente nella difesa comune.

Venerdì 20, il Commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, durante un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri del Commercio a Cipro, ha dichiarato che in cinque anni, senza l’accordo con il Mercosur, sono andati persi circa 300 miliardi di Pil. Durante il punto stampa quotidiano a Bruxelles, la portavoce Paula Pinho ha sottolineato che la presenza di Šuica non è stata un segno di appoggio al Board of Peace. La portavoce Anna-Kaisa Itkonen ha dichiarato che quello del commissario Micaleff non è un boicottaggio alle Paralimpiadi, ma un segno di disapprovazione per la partecipazione della Russia e Bielorussia.