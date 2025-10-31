Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 27 al 31 ottobre.

L’intelligenza artificiale e l’AI Act

C’è molta intelligenza artificiale nella settimana europea che si sta per chiudere. Il tema è stato affrontato nel corso dell’evento “Intelligenza Artificiale per PMI e Pubblica Amministrazione: prospettive europee e regionali”, promosso dall’associazione Allez les Marche ASBL in collaborazione con Digit@lians e con il sostegno di SVEM – Sviluppo Marche S.p.A..

Ha spiegato Stefano Da Empoli, presidente dell’Istituto per la competitività: “Solo l’8,2% delle imprese italiane, secondo i dati Istat 2024, adottano già oggi l’intelligenza artificiale contro il 13,5% dato comunque basso europeo”. Per Luca Bertuzzi, Senior AI Correspondent per MLEX: “Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale si trova un momento critico fra atrofia normativa e incertezza legale e sfide sull’implementazione”.

Mentre per Antonio Grasso, Public Affair Director presso European Digital SME Alliance, “le nostre aziende, le quelle più innovative in Europa, sono preoccupate rispetto alle reali possibilità di essere conformi alla normativa nel momento in cui l’anno prossimo entreranno in vigore la maggior parte degli obblighi”. Ha aggiunto Innocenzo Genna, Avvocato e presidente di Allez les Marche: “Non bisogna pensare che l’intelligenza artificiale sia semplicemente qualche cosa legata ai grandi operatori globali e ai grandi modelli linguistici che richiedono degli investimenti enormi. Si tratta anche di ottimizzare e sviluppare servizi molto vicini al territorio”.