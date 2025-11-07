venerdì 7 Novembre 2025

La settimana europea dalla voce dei protagonisti (Immagine TotalEU su Youtube)

Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

Da TotalEU Production arriva la sintesi dei principali eventi in Europa della settimana dal 3 al 7 novembre. All’insegna della Gender Equality Week

7 Novembre 2025 Redazione

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 3 al 7 novembre.

 

La Gender Equality Week

La settimana europea si è svolta all’insegna delle iniziative per la parità di genere. Sono stati questi i giorni della Gender Equality Week, promossa dal Parlamento europeo, che ha posto al centro della riflessione il talento, con l’obiettivo di misurare i progressi ottenuti e di definire le politiche più efficaci per ridurre le disparità tra i 27 Stati membri.

L’iniziativa, oltre a rappresentare un momento di confronto, ha voluto mantenere alta l’attenzione pubblica su un tema che resta ancora aperto.

Fra le testimonianza raccolte da TotalEU, a margine dell’evento “La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro” tenutosi a Roma, c’è quella di Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d’Appello di Napoli. “L’Italia purtroppo è stata condannata dalla Corte Europea per l’utilizzazione di linguaggio non adeguato, inappropriato in provvedimenti giudiziari nella materia della violenza di genere – ha detto Covelli – E qui ci vuole tanta formazione, formazione per i magistrati, per le forze dell’ordine, per i consulenti, per gli avvocati. In Italia si sta assolutamente avviando un discorso e un percorso multidisciplinare perché soltanto facendo rete e quindi confrontandosi con le varie realtà, anche professionali di studio e di approfondimento, si cerca sempre di più di capire come prevenire. La convenzione di Istanbul, infatti si basa sulle 3P: punizione e protezione, ma innanzitutto prevenzione”.

