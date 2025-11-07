Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 3 al 7 novembre.

La Gender Equality Week

La settimana europea si è svolta all’insegna delle iniziative per la parità di genere. Sono stati questi i giorni della Gender Equality Week, promossa dal Parlamento europeo, che ha posto al centro della riflessione il talento, con l’obiettivo di misurare i progressi ottenuti e di definire le politiche più efficaci per ridurre le disparità tra i 27 Stati membri.

L’iniziativa, oltre a rappresentare un momento di confronto, ha voluto mantenere alta l’attenzione pubblica su un tema che resta ancora aperto.

Fra le testimonianza raccolte da TotalEU, a margine dell’evento “La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro” tenutosi a Roma, c’è quella di Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d’Appello di Napoli. “L’Italia purtroppo è stata condannata dalla Corte Europea per l’utilizzazione di linguaggio non adeguato, inappropriato in provvedimenti giudiziari nella materia della violenza di genere – ha detto Covelli – E qui ci vuole tanta formazione, formazione per i magistrati, per le forze dell’ordine, per i consulenti, per gli avvocati. In Italia si sta assolutamente avviando un discorso e un percorso multidisciplinare perché soltanto facendo rete e quindi confrontandosi con le varie realtà, anche professionali di studio e di approfondimento, si cerca sempre di più di capire come prevenire. La convenzione di Istanbul, infatti si basa sulle 3P: punizione e protezione, ma innanzitutto prevenzione”.