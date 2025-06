Europa, la settimana europea dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 2 al 6 giugno (vedi video incorporato).

La settimana europea, fra i temi la multa a Glovo e Delivery Hero

Nel corso della settimana, la vice presidente della Commissione europea per la Concorrenza, Teresa Ribera, ha annunciato che l’Esecutivo europeo ha multato per 329 milioni di euro Delivery Hero e Glovo per aver partecipato a un cartello nel settore della consegna di cibo online a domicilio. In particolare – si legge in una nota della Commissione – le due società: si sono accordate per non sottrarsi reciprocamente i dipendenti; si sono scambiate informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e si sono ripartite i mercati geografici. L’infrazione ha riguardato lo Spazio economico europeo (“SEE”) ed è durata quattro anni. Palazzo Berlaymont monitora gli sviluppi a livello giurisdizionale.

Martedì 3 giugno, si legge nella sintesi di TotalEU, la direttrice generale della Dg Agricoltura della Commissione europea è intervenuta al Parlamento europeo per uno scambio di vedute con gli eurodeputati. Dopo il colloquio telefonico tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente statunitense Donald Trump, un portavoce dell’Esecutivo Ue ha detto che il dialogo a livello tecnico procedono “in maniera costruttiva”. Interpellata sulle sanzioni discusse al Senato statunitense che aumenterebbero al 500% i dazi verso i Paesi che importano combustibili fossili dalla Russia, il capo del servizio dei portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha affermato che la Commissione valuterà se chiedere una deroga per i Paesi europei che attualmente importano fonti energetiche fossili dalla Russia.

I sindaci di Verona, Vicenza e Padova sono stati invitati al Parlamento europeo dalla deputata del Partito democratico, Annalisa Corrado, per un confronto con alcuni esponenti delle istituzioni europee sulla sostenibilità e l’inclusione.

Mercoledì 4 giugno il Comitato “Ma quale casa” ha portato al Parlamento europeo l’iniziativa per la raccolta di 50mila firme per proporre di inserire il diritto all’accesso alla casa in Costituzione.