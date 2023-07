Eurovita, Federconsumatori chiede un incontro urgente per tutelare i risparmiatori

Federconsumatori chiede un incontro tempestivo al Commissario per la gestione straordinaria di Eurovita, affinché possa illustrare meglio alle Associazioni i termini dell’accordo raggiunto, specialmente per quanto riguarda le criticità

A pochi giorni dall’intesa tra cinque grandi compagnie assicurative e 25 banche distributrici per risolvere la crisi di Eurovita, Federconsumatori torna sulla questione chiedendo maggiori chiarimenti.

Eurovita, le richieste di Federconsumatori

L’associazione ha chiesto, in particolare, “un incontro tempestivo al Commissario per la gestione straordinaria di Eurovita, affinché possa illustrare meglio alle Associazioni i termini dell’accordo raggiunto, specialmente per quanto riguarda le criticità, rappresentate nel corso del passato incontro, le comunicazioni pubbliche, le dotazioni finanziarie e i tempi”.

“Sono centinaia, infatti, i risparmiatori allarmati che si sono rivolti alle nostre Associazioni, che attendono indicazioni su come agire e tutelare i propri risparmi“, afferma Federconsumatori.

“Riteniamo estremamente importante lo sforzo messo in campo per tutelare i cittadini coinvolti, ma siamo convinti che sia necessario qualche miglioramento, disponendo, ad esempio, delle deroghe al blocco dei riscatti fino al 31 ottobre, che rischia di mettere in difficoltà molte famiglie coinvolte, in particolare nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna e delle Marche“.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!