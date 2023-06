Eurovita, IVASS: raggiunta intesa tra cinque compagnie assicurative e 25 banche distributrici

Sulla base dell’accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie

È stata raggiunta un’intesa su Eurovita: è quanto si legge in una nota diffusa dall’IVASS.

“L’IVASS prende atto dell’intesa raggiunta da cinque grandi compagnie assicurative e da 25 banche distributrici per risolvere la crisi di Eurovita, annunciata oggi. Sulla base dell’accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie”.

Eurovita, prorogata la sospensione dei riscatti

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni riferisce anche che, con il Provvedimento n. 0159483 del 30 giugno 2023, ha disposto, ai sensi dell’art. 188, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la proroga degli effetti della sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita SPA.

“La proroga – spiega – si rende necessaria per consentire l’ordinato trasferimento delle polizze. Essa copre il periodo fino al 31 ottobre 2023, per tenere prudenzialmente conto dei possibili tempi tecnici richiesti dalla realizzazione del trasferimento stesso”.

