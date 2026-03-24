Falsi preventivi, DentalPro denuncia la truffa che circola su WhatsApp

Attenzione ai messaggi Whatsapp che inoltrano richieste di pagamento di preventivi per sostenere cure dentali, utilizzando in maniera impropria il marchio DentalPro. Si tratta di un tentativo di truffa.

A comunicarlo è l’azienda, che riporta la dinamica di questa azione di phishing.

DentalPro, la truffa dei falsi preventivi

L’azienda spiega che, una volta hackerato da parte dei truffatori un profilo WhatsApp (attraverso una ben nota richiesta di votazione tra alcune ballerine di un concorso di danza, come segnalato anche dalla Polizia di Stato), i relativi contatti in rubrica ricevono richieste urgenti di pagamento di preventivi, riportanti impropriamente il marchio DentalPro, da effettuare tramite bonifico bancario.

L’azienda tiene a sottolineare che tali preventivi sono falsi e ingannevoli e non riconducibili alla società.

Ecco come riconoscere il tentativo di truffa: i preventivi sono intestati a dei dottori fittizi e non alla società come quelli ufficiali DentalPro; il destinatario dell’IBAN è una persona fisica e non il Gruppo DentalPro e le relative società controllate; i dati riportati della società DentalPro non sono quelli reali e corretti.

“Consapevoli di essere esposti a queste tipologie di rischio, ci teniamo ad invitare tutti, non solo i nostri pazienti, a prestare la massima attenzione nella ricezione di messaggi similari e di sporgere denuncia alla Polizia Postale – commenta l’azienda -. Per qualsiasi segnalazione, dubbio e verifica il nostro servizio clienti è a disposizione al numero verde 800.326.326. Inoltre, ci teniamo a sottolineare che DentalPro da sempre garantisce la tutela della privacy e la protezione dei dati personali dei pazienti secondo i più elevati standard GDPR e di sicurezza informatica. DentalPro ha già effettuato una denuncia presso le autorità competenti e intraprenderà tutte le azioni legali opportune per proteggere la reputazione e il proprio marchio”.