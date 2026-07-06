Farmaci illegali, Codacons: acquisti in aumento nel periodo estivo

Con l’arrivo dell’estate si registra in Italia “un sensibile incremento nel consumo di prodotti estetici come filler, botulino, ormoni non tracciati e farmaci dimagranti, un mercato in forte crescita alimentato da acquisti illegali effettuati sul web o attraverso canali paralleli che sfuggono a qualsiasi controllo”: lo denuncia il Codacons, che terrà il prossimo 7 luglio un webinar nell’ambito del progetto “Salute Autentica”, dove medici ed esperti spiegheranno ai cittadini i rischi legati al consumo di farmaci illegali.

Farmaci illegali, la medicina estetica tra le categorie più richieste

In base ai dati dell’Aifa – spiega il Codacons – tra le categorie di farmaci più richieste sui canali illegali figurano stabilmente quelli legati alla medicina estetica, insieme ai prodotti dimagranti e dopanti: lo scorso marzo una operazione internazionale coordinata da Interpol in 90 Paesi, ha portato al sequestro globale di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti e alla chiusura di 5.700 siti web e canali social coinvolti nella vendita di prodotti estetici illegali.

In Italia, solo nei primi mesi del 2025, Guardia di Finanza e Nas hanno sequestrato prodotti estetici per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, chiudendo 14 strutture abusive che utilizzavano farmaci contraffatti.

Il webinar del Codacons

Su questo tema, il prossimo 7 luglio alle ore 15:00, si terrà il web event informativo “Medicina estetica e farmaci illegali: rischi nascosti e responsabilità”, promosso nell’ambito di Salute Autentica – Informazione e prevenzione contro i farmaci falsificati, il progetto di informazione e prevenzione contro i farmaci falsificati che il Codacons promuove sul territorio nazionale, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi legati alla contraffazione farmaceutica e ai canali di acquisto non sicuri.

Durante l’incontro verranno illustrati il funzionamento della regolazione europea in materia e gli strumenti che il cittadino ha a disposizione per tutelarsi da prodotti illegali o contraffatti.

Interverranno il Prof. Emanuele Bartoletti, Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime) e la Dott.ssa Bruna Vinci già componente della Commissione Scientifica ed Economica (Cse) dell’Aifa, in rappresentanza della Direzione Generale del Ministero della Salute.

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