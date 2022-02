Fibra, dal Giurì stop alla pubblicità dell’offerta Iliad: “comunicazione ingannevole”

Adiconsum accoglie favorevolmente la decisione del Giurì di vietare la diffusione della pubblicità Iliad sulla Fibra: “Presto un incontro con l’Agcom a cui illustreremo le nostre richieste di intervento per contratti trasparenti”

“Non ci sorprende la pronuncia del Giurì sulla “comunicazione commerciale ingannevole” del messaggio pubblicitario di Iliad sulla fibra”, così Adiconsum sulla pronuncia dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che ha deciso di vietarne la diffusione.

Adiconsum, infatti, ha avviato – proprio dopo lo spot pubblicitario di Iliad – un’indagine sulle offerte delle connessioni fibra di tutte le aziende telefoniche, che – spiega l’associazione – “ha subito evidenziato la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori, l’inesistenza del riferimento della velocità minima contrattuale garantita, l’impossibilità di comparazioni realistiche”.

Offerte sulla Fibra, la segnalazione all’Agcom

Nella comunicazione inviata ad AGCOM, Adiconsum aveva segnalato come il messaggio promozionale non fosse chiaro, con particolare riguardo alla velocità promessa “fino a 2.5Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1Gbit/s su 2 porte Ethernet, fino a 0.5Gbit/s in Wi-Fi”,

“Informazione incomprensibile per il consumatore, anche e soprattutto se non messa in relazione con i competitor”, afferma l’associazione.

“La segnalazione da noi inviata ad AGCOM – conclude – ha trovato riscontro e in un incontro che si terrà a breve illustreremo all’Autorità le nostre richieste di intervento per contratti trasparenti, con la specifica delle caratteristiche tecniche della connessione e la velocità minima garantita, oltre a parametri certi e misurabili per comparare le varie offerte tra loro”.

