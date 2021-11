Funerali, costi e tendenze. Ne ha parlato il Direttore Antonio Longo, ospite a Tv2000

Quanto costa in funerale in Italia? Il direttore di Help Consumatori, Antonio Longo, ospite della trasmissione Vediamoci Chiaro, su Tv2000, ha illustrato i risultati della recente indagine Prezzi e tendenze dei funerali nel 2021.

Funerali, nel 2021 sono aumentati i costi?

In particolare, secondo quanto emerso dall’indagine, il costo medio di un funerale in Italia oscilla fra 1600 e 1800 per il funerale economico; da 2300 a 2500 euro per il funerale standard; da 3300 a 3500 per un funerale personalizzato. Ma, rispetto a tali costi, non ci sono state molte differenze rispetto all’anno scorso, dato confermato anche da Alessandro Bosi, di Feniof (Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri).

Mentre per quanto riguarda altri tipi di spesa – come i fiori – c’è stato un aumento, dovuto alle difficoltà di approvvigionamento.

Vediamoci chiaro, puntata integrale

Quali consigli, dunque, per spendere meno? Come suggerito da Antonio Longo, il consiglio è quello di prediligere – per la tomba – le piante al posto dei fiori, che appassiscono più in fretta, mentre per quanto riguarda il funerale si può scegliere tra fiori semplici ed economici, come i crisantemi, i garofani e così via.

Sul costo totale pesano, inoltre, altre eventuali voci, ad esempio quello relativo al trasporto della salma. Lo spostamento del carro funebre da un’altra provincia o regione prevede, infatti, il pagamento di una tassa molto cara.