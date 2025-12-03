Furti in casa durante le feste: i consigli per partire in tranquillità

Con l’avvicinarsi del Natale e del periodo compreso tra Capodanno e l’Epifania, milioni di italiani si preparano a trascorrere qualche giorno lontano da casa. Secondo Federalberghi, lo scorso anno oltre 18 milioni di persone hanno viaggiato tra dicembre e gennaio, e il trend si conferma anche per il 2024. Questa migrazione temporanea, tuttavia, comporta un effetto collaterale noto: l’aumento delle abitazioni lasciate vuote, spesso bersaglio di furti ed effrazioni. Le più recenti rilevazioni del Viminale indicano infatti un incremento di circa il 5% dei furti in casa rispetto all’anno precedente, con Milano tra le città più esposte. Una tendenza che spinge a riflettere sull’importanza di una corretta pianificazione della sicurezza domestica prima di mettersi in viaggio.

Perché preparare la casa alla partenza

Il periodo natalizio è ritenuto particolarmente critico anche da diverse associazioni dei consumatori, come il Codacons, che segnalano come in furti in casa aumentino proprio nelle settimane di dicembre. Il motivo è semplice: cresce il numero di abitazioni incustodite e diminuiscono i controlli naturali da parte dei residenti.

Garantire un adeguato livello di protezione alla propria casa non serve solo a scoraggiare eventuali malintenzionati, ma permette di vivere le vacanze con maggiore leggerezza, sapendo di aver ridotto i principali fattori di rischio.

Cinque comportamenti semplici per partire sereni

Informare un vicino o un familiare

Affidare a una persona di fiducia un controllo periodico dell’abitazione è uno dei metodi più efficaci per prevenire problemi. Ritirare la posta, verificare che non ci siano anomalie e mantenere un’apparenza di normalità può fare la differenza.

Evitare di pubblicare foto delle vacanze in tempo reale

Condividere sui social momenti del viaggio mentre ci si trova lontani da casa rende evidente la propria assenza. Rimandare le pubblicazioni al rientro tutela la privacy e riduce la possibilità di furti in casa.

Utilizzare timer per luci e TV

Programmare alcuni dispositivi domestici per accendersi e spegnersi a orari variabili aiuta a simulare la presenza in casa. Non serve creare una scenografia complessa: bastano routine semplici, simili a quelle di una normale serata.

Segnalare in modo chiaro la presenza di un sistema di allarme

Se in casa è installato un impianto antifurto, indicarlo con un cartello o una targa ha un effetto deterrente significativo. Sapere che la casa è protetta scoraggia molti malintenzionati già prima dell’avvicinamento all’abitazione.

Non nascondere le chiavi in luoghi ovvi

Zerbini, vasi e fioriere sono i primi posti in cui un ladro potrebbe cercare. Meglio evitare questi nascondigli troppo intuitivi e, se necessario, lasciare un mazzo di chiavi a una persona fidata o utilizzare sistemi di apertura più sicuri.

Strumenti tecnologici per un’abitazione davvero protetta

Oltre ai comportamenti quotidiani, oggi esistono molte soluzioni tecnologiche che permettono di monitorare e proteggere la casa anche a distanza. Tra queste, gli allarmi collegati a centrali operative 24/7, i sensori intelligenti per porte e finestre, le prese smart per programmare luci e dispositivi, fino alle serrature digitali controllabili tramite app.

Si tratta di strumenti sempre più diffusi, modulari e facili da usare, che consentono un controllo costante dell’abitazione e offrono un livello di sicurezza aggiuntivo durante le assenze prolungate.

Un Natale più sereno passa anche dalla sicurezza

Preparare la propria casa prima di partire è un gesto semplice ma fondamentale. Pianificare, prevenire e adottare qualche soluzione tecnologica può garantire un rientro senza brutte sorprese e permette di godersi appieno le festività. Perché la tranquillità, soprattutto a Natale, comincia proprio dalla sicurezza della propria abitazione.