Furto della borsa con carta di debito, Abf riconosce il rimborso a una consumatrice

Nuova vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 1.130 euro – da parte di Poste Italiane – nei confronti di una consumatrice romana, che aveva subito il furto della borsa contenente la carta di debito, “eseguito con destrezza”. Il rimborso corrisponde all’importo di due operazioni disconosciute a seguito del furto dello strumento di pagamento.

Furto della borsa, i fatti

Come riferito da Confconsumatori, il 1° dicembre 2020 intorno alle 18.30, i ladri si sono avvicinati alla consumatrice, dopo che aveva parcheggiato l’auto, riferendole che doveva spostarla perché si stava provvedendo a ripulire la strada. Appena riaperta l’autovettura e appoggiata la borsa sul sedile, un complice ha portato a termine il furto, aprendo lo sportello del passeggero.

La donna ha provveduto, dunque, a richiedere il blocco della carta bancomat, ma già tra le 18.50 e le 19.17 erano stati effettuati prelievi fraudolenti per la somma complessiva di 1.130 euro, per la quale la consumatrice ha chiesto il rimborso all’intermediario, ricevendo però risposta negativa.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la donna ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

La decisione dell’ABF

L’intermediario – spiega Confconsumatori – ha obiettato che le operazioni erano state effettuate correttamente, senza che emergesse alcuna anomalia, deducendo, in base al ristretto arco temporale trascorso dal momento del furto all’esecuzione della prima transazione illegittima e in base alla modalità di autenticazione impiegata, che la cliente non avesse tenuto una condotta diligente, conservando il codice segreto PIN unitamente alla carta.

L’intermediario, dunque, ha affermato che l’evento si era verificato a causa del “contegno gravemente colposo” della vittima di furto, ma l’Arbitro ha dato ragione alla consumatrice, riconoscendole il diritto al rimborso.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto che quando si realizza la fattispecie di furto con destrezza degli strumenti di pagamento, questo fatto esime la ricorrente dall’addebito di responsabilità per omessa violazione degli obblighi di custodia della carta e dei relativi codici segreti, sottolineando che si deve escludere la colpa grave nei casi in cui l’utilizzatore sia stato vittima di un’azione coordinata volta ad effettuare il furto dello strumento di pagamento. L’Arbitro ha condannato, quindi, Poste Italiane al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

