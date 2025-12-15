Gestione del risparmio: al via il progetto PRONTI A CONTARE

Un’iniziativa di educazione finanziaria per fotografare abitudini, consapevolezza e rischi degli italiani tra credito, pagamenti digitali e nuove forme di spesa.

È online il questionario nazionale del progetto “PRONTI A CONTARE”, l’iniziativa di educazione finanziaria sulla gestione del risparmio finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025) e realizzata da Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Un lavoro di squadra che mette al centro i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane.

L’obiettivo: fotografare il rapporto degli italiani con il denaro

Il questionario nasce per fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del risparmio.

L’indagine affronta temi sempre più presenti nella vita di tutti i giorni: prestiti, carte di credito, servizi “Buy Now Pay Later” (BNPL), pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e il rischio di sovraindebitamento.

Un questionario semplice, anonimo e veloce

Con un linguaggio chiaro e in meno di 10 minuti, il questionario anonimo è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e consente di riflettere sul proprio comportamento finanziario.

In particolare, permette di capire:

quanto siamo consapevoli dei costi reali del credito al consumo ;

; quanto conosciamo davvero i servizi “compra ora, paga dopo” ;

; come gestiamo il bilancio familiare e le spese impreviste;

e le spese impreviste; quanto ci sentiamo sicuri nei pagamenti digitali e quanto siamo esposti alle truffe;

e quanto siamo esposti alle truffe; se sappiamo riconoscere i segnali di troppo debito e quali strumenti di aiuto conosciamo.

Fino al 15 gennaio 2026 per partecipare

Il tuo contributo è importante: puoi dire la tua fino al 15 gennaio 2026.

Ogni risposta aiuta a costruire un quadro più realistico delle difficoltà e dei bisogni dei cittadini in materia di educazione finanziaria.

I risultati del questionario saranno resi pubblici e costituiranno la base per sviluppare materiali informativi, guide pratiche, strumenti digitali di autovalutazione e per rafforzare una rete di sportelli di assistenza ancora più efficace su tutto il territorio nazionale.

Partecipare è semplice: clicca QUI e compila il questionario “PRONTI A CONTARE”.