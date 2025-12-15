Gestione del risparmio: al via il progetto PRONTI A CONTARE
Un’iniziativa di educazione finanziaria per fotografare abitudini, consapevolezza e rischi degli italiani tra credito, pagamenti digitali e nuove forme di spesa.
È online il questionario nazionale del progetto “PRONTI A CONTARE”, l’iniziativa di educazione finanziaria sulla gestione del risparmio finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025) e realizzata da Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.
Un lavoro di squadra che mette al centro i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane.
L’obiettivo: fotografare il rapporto degli italiani con il denaro
Il questionario nasce per fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del risparmio.
L’indagine affronta temi sempre più presenti nella vita di tutti i giorni: prestiti, carte di credito, servizi “Buy Now Pay Later” (BNPL), pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e il rischio di sovraindebitamento.
Un questionario semplice, anonimo e veloce
Con un linguaggio chiaro e in meno di 10 minuti, il questionario anonimo è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e consente di riflettere sul proprio comportamento finanziario.
In particolare, permette di capire:
- quanto siamo consapevoli dei costi reali del credito al consumo;
- quanto conosciamo davvero i servizi “compra ora, paga dopo”;
- come gestiamo il bilancio familiare e le spese impreviste;
- quanto ci sentiamo sicuri nei pagamenti digitali e quanto siamo esposti alle truffe;
- se sappiamo riconoscere i segnali di troppo debito e quali strumenti di aiuto conosciamo.
Fino al 15 gennaio 2026 per partecipare
Il tuo contributo è importante: puoi dire la tua fino al 15 gennaio 2026.
Ogni risposta aiuta a costruire un quadro più realistico delle difficoltà e dei bisogni dei cittadini in materia di educazione finanziaria.
I risultati del questionario saranno resi pubblici e costituiranno la base per sviluppare materiali informativi, guide pratiche, strumenti digitali di autovalutazione e per rafforzare una rete di sportelli di assistenza ancora più efficace su tutto il territorio nazionale.
Partecipare è semplice: clicca QUI e compila il questionario “PRONTI A CONTARE”.