Giornata della salute della donna: al centro la prevenzione e la tutela in ogni età

“Prendersi cura della propria salute non deve essere un’azione occasionale per le donne, ma un percorso che abbraccia tutto l’arco della vita, dall’infanzia alla menopausa, attraverso stili di vita corretti, una nutrizione equilibrata e un’adeguata attività fisica”, questo il messaggio lanciato dal Centro di Riferimento per la medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che ricorre oggi.

L’Iss, per la Giornata, ha esteso l’orario del proprio Telefono Verde Aids e Ist fino alle 19.

Inoltre ha pubblicato alcuni consigli specifici, per tutte le età: infanzia e adolescenza, pubertà, menopausa, a cui si aggiungono consigli utili per le donne in gravidanza o che allattano.

“È importante – sottolinea Elena Ortona, direttrice del Centro di riferimento per la medicina di genere – educare a una corretta alimentazione e a stili di vita salutari fin dall’infanzia, perché in questa fase si gettano le basi per abitudini durature che proteggono la salute femminile nel lungo periodo, trasformando la consapevolezza in una prevenzione efficace delle malattie croniche e promuovendo una vita in salute”.

Salute della donna, i servizi gratuiti degli ospedali Bollini Rosa

In occasione della Giornata di oggi, Fondazione Onda dedica la settimana dal 22 al 29 aprile alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.

Verranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle seguenti aree specialistiche: cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Qui è possibile trovare l’elenco degli ospedali che offrono i servizi gratuiti.

In occasione della Giornata è intervento anche il Ministero della Salute, ribadendo l’impegno per la tutela della salute della donna lungo tutto l’arco della vita e richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

“La prevenzione, che abbiamo riportato al centro dell’agenda governativa e degli investimenti, è lo strumento più efficace per proteggere il futuro. Fondamentali – ha dichiarato il ministro Schillaci – sono i controlli regolari e, soprattutto, gli screening oncologici, che abbiamo rafforzato anche grazie all’ultima legge di bilancio, ampliando le fasce d’età per accedere allo screening per il cancro della mammella”.

“Sempre con la manovra – ha proseguito il Ministro – abbiamo esteso anche i test genomici nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico. Con l’aggiornamento dei Lea saranno poi introdotte nuove prestazioni, tra cui la sorveglianza attiva per le donne a rischio genetico ereditario di tumori alla mammella e all’ovaio“.