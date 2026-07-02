Google, la Corte Ue conferma l’ammenda di circa 4,1 miliardi di euro per abuso di posizione dominante

La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione presentata da Google e dalla Alphabet contro la sentenza del Tribunale

La Corte di Giustizia Ue ha confermato l’ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google. L’impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del Tribunale è stata respinta – si legge in una nota della Corte Ue -, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell’ambito del sistema operativo Android.

Google, abuso di posizione dominante: il caso

Nel 2018 – spiega la Corte Ue – la Commissione europea ha adottato una decisione in cui aveva concluso che “Google aveva abusato della sua posizione dominante imponendo, segnatamente con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android, anch’esso proposto da Google”.

La Corte ha quindi constatato un’infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a Google un’ammenda complessiva pari a euro 4.342.865.000, di cui euro 1.921.666.000 posti in solido a carico della Alphabet.

Il Tribunale dell’Unione europea, adito in primo grado, “ha confermato la qualificazione come infrazione unica e continuata, ma ha annullato la parte della decisione della Commissione relativa al comportamento consistente nel subordinare la conclusione di accordi di ripartizione dei ricavi con taluni costruttori di apparecchiature originali e operatori di reti mobili alla preinstallazione esclusiva di Google Search su un portafoglio predefinito di dispositivi”.

A seguito di tale annullamento parziale, il Tribunale ha rivalutato la sanzione e ha fissato l’ammenda pari a euro 4.125.000.000 per Google, di cui euro 1.520.605.895 a carico della Alphabet in virtù della sua responsabilità solidale.

La Corte di giustizia ha respinto, quindi, l’impugnazione presentata da Google e dalla Alphabet contro tale sentenza del Tribunale, confermando la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal Tribunale.

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