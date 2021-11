Green pass, Assoutenti: eseguire i controlli prima dell’accesso ai treni

Secondo una nuova ordinanza nei grandi hub ferroviari “il controllo del green pass deve essere effettuato preferibilmente prima della salita sul mezzo. In caso contrario, può essere effettuato dal personale di bordo”. Assoutenti: “Controlli a bordo una follia”

“Nei grandi hub ferroviari (Milano Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella) – e dove possibile anche nelle altre stazioni – il controllo del green pass deve essere effettuato preferibilmente prima della salita sul mezzo. In caso contrario, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme alla verifica del biglietto“.

È quanto stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro Enrico Giovannini, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, della ripresa delle attività produttive e dell’introduzione delle regole relative al green pass.

L’ordinanza stabilisce, inoltre, che “nel settore ferroviario, in caso di presenza di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid-19, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere, valutate le condizioni, di fermare il treno per procedere a interventi d’urgenza o di prevedere appositi spazi dedicati. L’azienda dovrà poi sanificare il convoglio interessato prima di rimetterlo in esercizio”.

Assoutenti: con controlli green pass a bordo, a rischio il traffico ferroviario

“Una follia”, per Assoutenti, l’ordinanza di Ministero della Salute e Mims che prevede la possibilità di eseguire controlli sui Green pass a bordo dei treni, con possibili stop alla circolazione in caso di sintomi da Covid nei passeggeri.

“Un’ordinanza concepita male che rischia di creare il caos nel trasporto ferroviario e determinare pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria – attacca il presidente Furio Truzzi – È semplicemente assurdo consentire i controlli sui green pass a bordo dei convogli, perché nel caso in cui un passeggero ne fosse sprovvisto, il treno potrebbe essere fermato con disagi per i viaggiatori e ritardi sulla rete, a discapito di tutti gli utenti delle ferrovie”.

“Le verifiche sui Green pass devono essere eseguite solo ed esclusivamente in stazione, in modo da impedire l’accesso a bordo ai passeggeri sprovvisti del certificato sanitario, e le stazioni devono essere dotate di personale che svolga solo ed esclusivamente tale compito perché, in caso di controlli sui treni, il rischio è quello di una paralisi della circolazione ferroviaria”, conclude Truzzi.