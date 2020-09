Il contributo del 5 x 1000 è molto importante per Greenpeace, che ha appena lanciato una nuova campagna di comunicazione basata sul cambiamento necessario nella fase post pandemia.

“La normalità di cui abbiamo bisogno è vivere in equilibrio con la natura in un mondo in cui le foreste siano rigogliose e gli oceani prosperano. In cui la produzione di cibo non divora il pianeta e i consumi non distruggono gli ecosistemi e il clima. Un mondo ricco di biodiversità”.