“Guarda l’amore che fa”, a teatro il 9 giugno per il sostegno alle persone con Sclerosi Multipla

“Guarda l’amore che fa”, l’evento il 9 giugno per il sostegno delle persone con Sclerosi Multipla

“Guarda l’amore che fa” è il nuovo evento organizzato in memoria del cantautore romano Enrico Boccadoro, scomparso nel novembre del 2017, che si terrà il 9 Giugno alle ore 21.00 presso il Teatro degli Eroi di Roma. L’incasso servirà per supportare, tramite un app che si chiama SM-APP , le condizioni di vita delle persone affette da Sclerosi Multipla. Il tutto in collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma.

Sul palco si alterneranno artisti del mondo della musica e dello spettacolo , diretti dal regista Pier Luigi Nicoletti. Il coordinamento dell’evento sarà a cura di Paola Nicoletti, Loredana Caracausi e Fabio Forlano. La conduzione della serata sarà invece affidata al presentatore Stefano Masciarelli . Ecco di seguito gli ospiti della serata: Francesca Alotta, Nadia Natali, Maria Corso, Franco Fasano, Davide Mottola, Alex di Luca, Valentino Prato e Fabrizio Gaetani.

