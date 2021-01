ho. Mobile, attività illecita di ignoti: sottratti dati anagrafici e tecnici della SIM

ho. Mobile è rimasta vittima di attacchi informatici, un fenomeno che si è intensificato durante la pandemia. È quanto annunciato dall’azienda stessa, tramite comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

“ho. Mobile, come dichiarato ufficialmente lo scorso 28 dicembre, ha avviato indagini in collaborazione con le Autorità investigative su presunte sottrazioni di dati dei suoi clienti di telefonia mobile”, si legge nel comunicato.

Dalle ulteriori verifiche, tuttora in corso, emerge che sono stati sottratti illegalmente alcuni dati di parte della base clienti, con riferimento ai dati anagrafici e tecnici della SIM. L’azienda comunica di aver già sporto denuncia alla Autorità inquirente e informato il Garante della Privacy.

“Non sono stati in alcun modo sottratti dati relativi al traffico (sms, telefonate, attività web, etc.), né dati bancari o relativi a qualsiasi sistema di pagamento dei propri clienti – precisa ho. Mobile. – In queste ore stiamo procedendo ad informare solo i clienti coinvolti, e abbiamo già attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere la clientela al riparo da potenziali minacce. Ulteriori azioni a protezione dei dati sottratti sono in corso di implementazione e verranno comunicate ai clienti”.