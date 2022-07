I conti correnti costano in media il 2% in più dell’anno scorso. L'indagine Altroconsumo (Fonte immagine: Altroconsumo)

La Banca centrale europea ha alzato i tassi d’interesse di mezzo punto – si apprende dall’Ansa. – Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2011. In particolare, il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%.

Una “pessima notizia“, per l’Unione Nazionale Consumatori.

“Si tratta di una stangata media, per chi ha un mutuo a tasso variabile, pari a 41 euro al mese, 492 euro all’anno – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’UNC. – Un rialzo che danneggerà non solo le famiglie con un mutuo a tasso variabile, ma anche quelle che stanno per comperare una casa e faranno un mutuo a tasso fisso, e che già da mesi stanno subendo rialzi dell’Irs. Ci saranno poi effetti negativi sugli investimenti e conseguentemente sulla crescita”.

“Con il rialzo dei tassi di interesse voluto dalla Bce e con i prezzi in salita che potrebbero interessare anche i conti correnti, diventa fondamentale scegliere bene la banca dove lasciare i risparmi”, afferma Altroconsumo.

Tassi di interesse e prezzi, l’indagine Altroconsumo sui conti correnti

Altroconsumo ha stilato, a tal proposito, una classifica di soddisfazione degli istituti di credito, basata su 34mila valutazioni degli stessi clienti: è emerso che i più apprezzati sono quelli più innovativi (spesso anche i più convenienti), meno i colossi bancari per costi e commissioni.

L’Organizzazione ha analizzato, inoltre, i foglietti FID (Fee information document – il documento informativo sulle spese) di 19 grandi banche scelte tra gli operatori tradizionali e quelli online, confrontando gli Icc (Indicatori di costo complessivo) per tre profili tipo tra i sei individuati dalla Banca d’Italia: giovani, famiglie e pensionati con operatività media.

Dall’analisi emerge che i conti correnti costano in media il 2% in più dell’anno scorso. A subire gli aumenti più consistenti sono pensionati (+5%) e famiglie (+4%) sia quando le operazioni sono fatte che online che allo sportello. Viceversa, sembrano diminuire i costi per i giovani, sempre più agevolati nell’apertura di un conto corrente attraverso offerte appetibili, al fine di rendere anch’essi fidelizzati nel lungo periodo.

L’indagine evidenzia, inoltre, la differenza sostanziale tra i conti correnti tradizionali e quelli online – i conti con operazioni allo sportello risultano più alti in media del 36% rispetto a quelli online.

Trasferire il proprio conto in una nuova banca, i diritti del cliente

La procedura tradizionale di chiusura del conto prevede diversi passaggi – spiega Altroconsumo. È fondamentale in primo luogo aprire il nuovo conto all’interno della banca prescelta, trasferire domiciliazioni e pagamenti periodici comunicando alla vecchia banca le coordinate del nuovo conto e, infine, chiudere quello vecchio in maniera definitiva.

Secondo i risultati dell’analisi Altroconsumo sui foglietti informativi emerge che, dal momento della consegna della documentazione necessaria alla chiusura, si va dai 7 giorni lavorativi ai 70 giorni, in base alle tempistiche della banca. Nel caso in cui non venissero rispettati i tempi massimi, il cliente – se in grado di provare che ha subito un danno economico – può chiedere un risarcimento.

Al contrario, dal 2017 un sistema che permette di cambiare banca in modo più semplice e rapido è rappresentato dalla “portabilità del conto corrente e dei conti di pagamento”. La procedura consiste nel compilare un modulo ad hoc nella nuova banca, dove si indicano tutti i servizi di pagamento da dover trasferire, e infine chiedere il passaggio della giacenza del conto. Dal momento della firma del modulo vengono calcolati 12 giorni lavorativi entro cui l’iter può concludersi; nel caso in cui si sfori, la banca è tenuta a pagare un indennizzo pari a 40€ fissi, a cui viene aggiunto un indennizzo variabile in base al prodotto della giacenza del conto da trasferire al momento della richiesta, ai giorni di ritardo e al tasso massimo ai fini dell’usura in vigore al momento della richiesta di portabilità.

Se a seguito del reclamo la banca non risponde entro 60 giorni, il correntista può fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario.

