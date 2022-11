I migliori aeroporti pugliesi

La Puglia è una meta estiva molto gettonata sia dagli italiani che dai turisti che arrivano dall’estero. Questo perché, oltre ad avere un mare incredibile, la Puglia è piena di borghi molto caratteristici e affascinanti come Alberobello o Polignano a Mare, ma anche città storiche come Lecce, che offre cultura e arte ai visitatori. Le grandi città pugliesi sono collegate molto bene al resto dell’Italia, si possono raggiungere in auto, via treno e anche in aereo. Gli aeroporti più importanti si trovano a Bari e Brindisi, offrono tantissimi voli internazionali dalla maggior parte delle principali città europee e sono collegati molto bene al nord Italia. Negli ultimi anni questi aeroporti sono diventati sempre più professionali, sono aumentati i voli giornalieri rendendo l’arrivo in Puglia molto più semplice. Non a caso l’aeroporto di Bari è stato eletto il migliore tra gli scali italiani. Al parcheggio aeroporto Bari potrebbe però non essere semplice trovare un posto auto, proprio per via dell’aumento del numero di passeggeri, per questo il consiglio è quello di affidarsi ad un servizio online che permette di prenotare il posto auto in anticipo.

Collegamenti degli aeroporti in Puglia

L’aeroporto in Puglia va scelto in base alla vicinanza dei posti che si vogliono vedere, perché esistono 4 aeroporti ma non in tutti c’è una grande offerta di voli:

Aeroporto internazionale “Karol Wojtyła” di Bari;

Aeroporto internazionale “Papola Casale” di Brindisi e Lecce;

Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia;

Aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie.

Negli ultimi anni gli aeroporti della Puglia hanno contribuito alla crescita economica e sociale della regione. Principalmente gli aeroporti di Brindisi e Bari funzionano da scalo per il traffico passeggeri. L’aeroporto di Bari è la scelta migliore se si vuole raggiungere Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte e le altre città della Valle d’Itria. Se invece si desidera raggiungere Martina Franca, Ostuni, Gallipoli, Lecce o Ceglie Messapica, l’aeroporto di Brindisi è la scelta più adatta.

Questi due aeroporti offrono servizi di autonoleggio, in modo da poter esplorare le città pugliesi in tutta comodità. Qui infatti i trasporti non sono sempre disponibili e la stazione ferroviaria non permette di raggiungere tutte le località. Noleggiare un’auto permette di vedere ogni angolo della regione, anche quelli più difficili da raggiungere. Le strade in Puglia sono larghe e facilmente percorribili, solo durante l’estate il traffico aumenta.

Cosa fare in Puglia

La Puglia offre tantissimi panorami diversi da nord a sud, per vederla tutta è necessario fare un itinerario con i luoghi da non perdere. Il Salento è tra le zone più gettonate, quella più a sud della regione, ed è qui che si trovano le famose “Maldive del Salento”, tra Torre Pali e Torre Vado, in località Marina di Pescoluse tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. L’acqua qui è cristallina e trasparente, proprio come quella delle Maldive. Anche Gallipoli è una località molto frequentata e dista 80 km dall’aeroporto di Brindisi, in cui arrivano e partono diverse compagnie low cost come Ryanair, Vueling, Easyjet ed Eurowings.

A differenza di altre mete marittime, soggiornare in Puglia non costa molto, per una settimana si possono spendere 500€ o anche di meno, dipende dalla località in cui si decide di alloggiare. Negli ultimi anni il turismo è cresciuto ma i prezzi sono rimasti accessibili, ovviamente è meglio evitare l’alta stagione. Se si decide di andare in Puglia da Luglio ad Agosto è il caso di prenotare molto prima, ma bisogna considerare che le spiagge saranno piuttosto affollate in questo periodo. I mesi migliori per godersi i paesaggi pugliesi sono Maggio e Settembre, dato che è possibile fare tranquillamente il bagno al mare senza troppa folla e si possono visitare i borghi cittadini con temperature non troppo elevate.

