Il marketing nei piccoli negozi: gli espositori da banco o da vetrina

Uno dei principali strumenti per pubblicizzare un prodotto, specie nei piccoli negozi, supermercati o farmacie, sono gli espositori da banco. Facile da montare, spostare o ricollocare, l’espositore si conferma uno strumento di marketing importantissimo ed efficace, soprattutto, se ben progettato dal punto di vista grafico e utilizzato nei punti strategici – ad esempio all’interno della vetrina o in vicinanza delle casse.

Punto forte di un espositore da banco è il suo grado di personalizzazione: più un espositore è progettato su misura per un prodotto e un negozio, più ha la possibilità di assolvere al meglio la sua funzione. Questo perché l’espositore da banco non veicola solo un messaggio promozionale, ma deve integrarsi bene con gli altri allestimenti del negozio e allinearsi esteticamente con la filosofia aziendale.

Per attrarre l’attenzione dei clienti l’espositore deve essere funzionale, esteticamente piacevole e ben inserito nell’ambiente. A tal proposito la forma deve essere adatta a contenere il prodotto ed è sconsigliato l’uso eccessivo e confusionario di colori.

Come fare quindi a progettarlo al meglio? L’ideale sarebbe rivolgersi ad un esperto di supporti promozionali in grado di dare consigli su dimensione, colore e rifiniture.

I principali materiali per realizzare un espositore da banco

Gli espositori da banco, a seconda delle esigenze, possono essere prodotti in diversi materiali – e diversi materiali, a loro volta, danno origine a differenti tipologie di espositori da banco. Si sceglie solitamente l’espositore più adatto in base alla funzione che dovrà svolgere: ricordiamo infatti che, oltre a prodotti in vendita, gli espositori possono contenere depliant, cataloghi delle offerte, brochure o biglietti da visita.

Tre sono gli espositori da banco più richiesti:

gli espositori da banco in cartone – per la loro economicità sono molto adatti per essere utilizzati per un tempo breve;

– per la loro economicità sono molto adatti per essere utilizzati per un tempo breve; gli espositori da banco in plexiglass – utilizzati soprattutto da edicole, hotel, agenzie di viaggio, piccoli negozi e musei. Caratteristica principale del plexiglass è la leggerezza, ma sono apprezzati anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo ;

– utilizzati soprattutto da edicole, hotel, agenzie di viaggio, piccoli negozi e musei. Caratteristica principale del plexiglass è la leggerezza, ma sono apprezzati anche per ; Gli espositori da banco in forex – usati spesso all’interno delle vetrine dei negozi. Il costo superiore rispetto alle altre tipologie è giustificato dal fatto che sono più robusti e leggeri e presentano un aspetto più elegante.

