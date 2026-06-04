Intelligenza artificiale a scuola, il Garante privacy chiede informazioni agli istituti Salesiani

Alcuni istituti salesiani avrebbero avviato una sperimentazione strutturata di sistemi di IA generativa nelle attività didattico-educative. Il Garante Privacy ha chiesto informazioni

Il Garante Privacy ha inviato una richiesta di informazioni al Centro Nazionale Opere Salesiane Scuola in merito all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito formativo.

Intelligenza artificiale a scuola, la richiesta agli istituti Salesiani

Secondo quanto riportato da notizie di stampa – si legge in una nota del Garante – alcuni istituti salesiani avrebbero avviato una sperimentazione strutturata di sistemi di IA generativa nelle attività didattico-educative, coinvolgendo oltre 1.600 docenti e quasi 29.000 studenti. L’iniziativa è stata descritta come “un modello organizzato, esteso, misurato, raccontato” e coinvolgerebbe anche Google.

Nella richiesta, il Garante ricorda che “la normativa privacy si applica allo stesso modo ai soggetti pubblici e privati che effettuano trattamenti di dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi educativi e didattici. Inoltre, evidenzia che, qualora i trattamenti comportino rischi elevati per le persone coinvolte, come il ricorso a processi decisionali automatizzati, la normativa prevede specifici adempimenti e misure di tutela”.

Il Centro Nazionale Opere Salesiane Scuola dovrà fornire riscontro entro 20 giorni, indicando le valutazioni effettuate prima dell’avvio del progetto, le modalità di trattamento dei dati personali degli studenti e del personale coinvolto, gli istituti che partecipano all’iniziativa, i fornitori delle tecnologie impiegate e l’eventuale svolgimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.