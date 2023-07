Istat: nel 2022 aumentano i morti negli incidenti stradali. UNC chiede più controlli

Nel 2022 gli incidenti stradali e gli infortunati aumentano, rispetto al 2021. In particolare, secondo i dati Istat pubblicati oggi, sono 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti in crescita rispetto al 2021, anche se in diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7% e -7,4%).

Il numero di vittime è invece pressoché stabile, di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,4%). I morti entro le 24 ore dagli incidenti sono 2.651, mentre si contano 508 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall’evento.

Tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 38,1% dei casi (82.857), valore stabile nel tempo.

La guida troppo veloce è il comportamento più sanzionato, rappresenta infatti il 38,7% del totale. Diminuiscono, invece, le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di alcool e droghe.

Incidenti stradali, UNC: servono controlli

“I morti tornano ai livelli pre-pandemia e pre-lockdown, ossia ai dati del 2019, quando furono 3173, appena 14 in più rispetto ai 3159 del 2022”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Per Dona i dati Istat sono “una dimostrazione del fatto che nessun serio passo in avanti è stato fatto finora sul fronte della sicurezza stradale. Servono più controlli. Purtroppo i Comuni continuano a dare le multe facili, quelle per la sosta vietata, 2.888.133 per gli articoli 157 e 158 del Cds, pari al 17,4% e quelle per le Ztl, 9.885.360 per l’art. 7, ben il 59,5%, invece di sanzionare le infrazioni più pericolose, che determinano più incidenti”.

“Basti pensare che secondi i dati di oggi tra i comportamenti errati alla guida che si confermano come causa più frequente di incidente c’è il mancato rispetto della precedenza, che determina, escludendo i semafori, il 13% degli incidenti. Peccato che le multe della polizia locale per violazione dell’art. 145 del Codice della strada siano appena 21.013, lo 0,13% di quelle complessivamente comminate” prosegue Dona.

“Il ministro Salvini elimini le figure degli ausiliari della sosta che danno multe facili per fare cassa, così da avere più vigili nelle strade, che fanno più controlli per le infrazioni realmente pericolose”, conclude Dona.

