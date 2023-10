Isybank, Intesa Sanpaolo: i clienti che si lamentano sono una percentuale minima

“I clienti che si lamentano sono in realtà una percentuale minima rispetto al totale dei correntisti dell’Istituto. L’informativa è stata inviata in base alla modalità che il cliente stesso aveva scelto come canale preferenziale per ricevere le comunicazioni della Banca, quando aveva aperto il conto”: questa è la risposta che dà Intesa Sanpaolo, interpellata sulla questione del trasferimento dei correntisti a Isybank.

Riportiamo qui di seguito la posizione della banca.

Correntisti trasferiti a Isybank, la posizione di Intesa Sanpaolo

“Intesa Sanpaolo ha presentato lo scorso giugno isybank – scrive la banca. – Il lancio della nuova banca digitale è avvenuto in tempi estremamente rapidi rispetto all’annuncio del progetto e rientra nella strategia di sviluppo digitale del Piano di Impresa 2022-2025. Ha l’offerta commerciale di una banca, coniugate a servizi semplici e veloci tipici di una fintech. È totalmente digitale, ma valorizza lo human touch, attraverso la Filiale Digitale del Gruppo che mette a disposizione della clientela i propri gestori. Nell’ambito della realizzazione del Piano, isybank si rivolge ai 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già non usano le filiali in quanto fruitori prevalentemente digitali dei servizi bancari e orientati al mobile banking. Nell’arco del Piano di Impresa, per lo sviluppo e la crescita di Isybank sono previsti investimenti per 650 milioni di euro.

isybank è nata per soddisfare le esigenze dei clienti già prevalentemente digitali e per tutti coloro che cercano una banca online che sappia coniugare la solidità di una banca tradizionale con la velocità e la semplicità di una fintech. La registrazione avviene in pochi minuti e con un numero minimo di passaggi il conto è attivo in tempo reale, scegliendo il piano più adatto tra i tre disponibili: isyLight, isySmart e isyPrime.

Dall’app, il cliente gestisce il conto , le carte, può fare tutti i principali pagamenti e richiedere un anticipo dello stipendio o della pensione”.

“Il cliente – spiega ancora Intesa Sanpaolo – può scegliere di tornare in Intesa Sanpaolo aprendo un nuovo conto, che può decidere di abbinare o meno a quello già disponibile in isybank. Per ogni chiarimento, è disponibile la Filiale Digitale al numero 800.303.303, un’ulteriore tutela che si aggiunge al diritto di recesso previsto dalla legge in relazione alla proposta di modifica unilaterale del contratto.

I rapporti che verranno trasferiti beneficeranno del piano tariffario più completo, che include le migliori caratteristiche di prodotto e tutta l’operatività transazionale, inclusi i bonifici istantanei e i prelievi da ATM in tutto il mondo. Potranno quindi continuare a utilizzare tutti i servizi bancari essenziali a condizioni migliorative dei costi legati al conto e alle carte di pagamento. Si potrà mantenere la carta di debito già posseduta e continuare a utilizzarla anche in isybank fino alla scadenza. Il codice IBAN del conto cambierà, ma i pagamenti ricorrenti addebitati sul conto presso Intesa Sanpaolo saranno trasferiti direttamente sul conto isybank”.

