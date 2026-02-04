La spesa degli italiani è più salutare, ma meno green: l’analisi dell’Osservatorio Immagino

Una spesa più attenta alla salute (anche per quella di cani e gatti), al lifestyle e all’artigianalità, ma meno italiana e meno orientata alla sostenibilità: sono le ultime tendenze relative alle scelte di consumo degli italiani, emerse dalla diciottesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy.

Lo studio semestrale analizza le abitudini di consumo attraverso le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti e propone una nuova pubblicazione articolata in nove panieri di spesa, che rappresentano le principali tendenze di consumo.

Nel carrello della spesa troviamo, quindi, più prodotti ricchi di proteine e meno zuccheri (anche nel petfood), più alimenti plant based e meno attenzione in etichetta al benessere animale e alla sostenibilità sociale; più prodotti kosher e che richiamano on pack l’artigianalità, e meno alimenti “100% italiani” o con claim eco-friendly. E ancora: più cosmetici senza allergeni e creme arricchite con vitamine, ma meno prodotti per la cura e la pulizia della casa orientati alla sostenibilità.

Osservatorio Immagino: l’analisi dei nove panieri della spesa

La diciottesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy ha monitorato, quindi, l’evoluzione dell’offerta e il trend delle vendite, in valore e volume, di nove panieri di spesa, tra food e non food, che rappresentano altrettanti fenomeni e tendenze di consumo in atto in Italia.

Vediamo i dati principali.

Il primo paniere è quello relativo al richiamo dell’italianità: il “made in Italy”, le Dop, le Igp e le regioni in etichetta. L’Osservatorio Immagino ha rilevato 28.494 prodotti con 13,4 miliardi di euro di sell-out e con un trend annuo di +1,9% a valore e di +0,1% a volume.

Per quanto riguarda il mondo del free from, l’Osservatorio Immagino ha individuato 22.460 prodotti con 12,5 miliardi di euro di sell-out e con un trend annuo di +1,7% a valore e di +0,0% a volume.

Il settore del rich-in, cibi ricchi o arricchiti, ha registrato un trend annuo di +2,0% a valore e di +0,4% a volume.

Trend positivo per il cibo identitario (lifestyle): plant based, vegetariano, vegano, alternativo, sostitutivo o a base vegetale. In questo caso l’Osservatorio Immagino ha rilevato 5.667 prodotti con 3,1 miliardi di euro di sell-out e con un trend annuo di +3,2% a valore e di +1,9% a volume.

Volumi stabili, invece, per quanto riguarda loghi e certificazioni: il logo EU Organic per il biologico, le certificazioni kosher o halal, e le certificazioni in area CSR, come Fairtrade, Ecolabel, Friend of the sea e FSC.

Positiva anche la tendenza per i super ingredienti, dall’avena all’avocado, dal caramello ai semi di chia, dal matcha al pistacchio, con un trend annuo di +5,5% a valore e di +0,9% a volume.

Cala l’interesse per la sostenibilità. Ha registrato, infatti, un trend negativo il cura casa green: -5,9% a valore e -6,3% a volume.

Trend negativo anche per i claim relativi a protezione, idratazione e rigenerazione, con un

focus sui claim free from, rich-in, naturali, biologici e altro ancora: l’Osservatorio Immagino ha analizzato l’andamento di 26.215 mila prodotti del cura persona con quasi 4 miliardi di euro di sell-out e con un trend annuo di -0,2% a valore e di – 2,4% a volume.

Infine, per quanto riguarda il petfood, l’Osservatorio Immagino ha preso in analisi 3.913 mila prodotti con oltre 1,2 miliardi di euro di sell-out e con un trend annuo di -0,6% a valore e di -1,4% a volume.