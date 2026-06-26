Le ACLI e le Associazioni dei Consumatori ricordano Pietro Praderi

È scomparso Pietro Praderi. Le ACLI e le Associazioni del Cncu ricordano le sue battaglie a favore dei cittadini e dei consumatori

“È scomparso nel giugno 2025 Pietro Praderi, all’età di 94 anni, lasciando un segno profondo nel movimento dei lavoratori e nella tutela dei diritti civili in Italia. Con la scomparsa di Pietro Praderi si chiude una pagina importante della storia dell’impegno sociale italiano”: così le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), nel ricordare il presidente fondatore onorario della Lega Consumatori.

Chi era Pietro Praderi

Pietro Praderi (1931 – 2025) è stato uno storico dirigente sindacale e sociale italiano, noto soprattutto come figura di riferimento delle ACLI e come fondatore e presidente nazionale di Lega Consumatori, oltre che pioniere delle procedure di conciliazione extragiudiziale.

Negli anni ’50-’60 ha iniziato a operare a tempo pieno nelle ACLI milanesi occupandosi di formazione. Dal 1966 al 1972 ha ricoperto il ruolo di Presidente provinciale delle ACLI di Milano, gestendo una fase di grandi trasformazioni sociali e industriali.

Ha fondato la Lega Consumatori e ha rappresentato l’associazione nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Spesso è stato definito “padre della conciliazione”, per l’importante contributo dato alla costituzione delle procedure di conciliazione extragiudiziale per i cittadini.

“La sua esistenza – ricordano le ACLI – è stata un esempio concreto di come l’impegno civile possa tradursi in azioni capaci di migliorare la vita delle comunità. Fu proprio nella difesa dei consumatori che Pietro Praderi trovò una delle espressioni più alte della propria missione civile. Per lui il consumatore non era soltanto chi acquistava beni o servizi, ma un cittadino da proteggere, informare e rendere consapevole dei propri diritti. Lavorò con determinazione perché la trasparenza, la correttezza e la giustizia sociale diventassero principi concreti nella vita di ogni cittadina e di ogni cittadino italiano”.

Il ricordo delle Associazioni dei Consumatori

Cordoglio generale anche delle AACC, che riconoscono il ruolo da protagonista di Pietro Praderi nel consumerismo italiano.

Le associazioni del Cncu ricordano con affetto il suo coraggio nel promuovere le battaglie per la tutela dei consumatori, prima tra tutte la conciliazione paritetica. Hanno ricordato la sua capacità di portare avanti le sue idee con il dialogo, “sempre equilibrato nelle scelte unitarie e mai divisive”.

Definito un “esempio”, un “maestro capace di indicare la strada alle nuove generazioni di dirigenti e di operatori del settore”, Pietro Praderi lascia un “segno indelebile nel mondo del consumerismo italiano”, continuando a ispirare le associazioni nel proprio lavoro quotidiano a favore dei consumatori.

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