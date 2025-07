Addio ai flaconcini da 100 ml e alle buste trasparenti, ma solo in alcuni aeroporti dotati di scanner di nuova generazione. Tutto quello che c’è da sapere per viaggiare senza errori.

Dal luglio 2025 sono cambiate le regole per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano, almeno in alcuni aeroporti europei e italiani. Grazie all’introduzione di scanner di sicurezza CT 3D di ultima generazione, approvati dalla European Civil Aviation Conference (ECAC), non è più necessario limitarsi ai famosi flaconcini da 100 ml né inserire i liquidi in buste trasparenti. Dove disponibili, questi strumenti permettono di portare in cabina bottiglie fino a 2 litri, senza obbligo di dichiarazione.

Cosa prevedono le nuove norme: fino a 2 litri in cabina

Le nuove disposizioni permettono ai passeggeri di:

portare liquidi in contenitori fino a 2 litri;

non inserirli in sacchetti trasparenti;

non estrarli al controllo di sicurezza.

Nonostante le nuove norme, alcune categorie di liquidi restano soggette a regole specifiche:

Farmaci liquidi : consentiti oltre i 100 ml, ma da giustificare con prescrizione.

: consentiti oltre i 100 ml, ma da giustificare con prescrizione. Alimenti per neonati : ammessi in quantità necessarie per il viaggio.

: ammessi in quantità necessarie per il viaggio. Liquidi acquistati al duty-free : trasportabili se sigillati e con ricevuta.

: trasportabili se sigillati e con ricevuta. Cosmetici solidi: non rientrano nella categoria dei liquidi.

Resta però fondamentale che l’aeroporto di partenza sia dotato di scanner CT 3D o EDS C3: in loro assenza, valgono ancora le vecchie regole.

In quali aeroporti si applicano?

In Italia, al momento, le nuove regole valgono solo in alcuni scali dotati delle tecnologie più avanzate: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino. In Europa, la diffusione è ancora limitata, ma in crescita. Paesi come Germania, Irlanda, Lituania, Malta, Svezia e Paesi Bassi stanno gradualmente introducendo questi scanner.

Prima di partire, è sempre consigliato controllare il sito ufficiale dell’aeroporto o della compagnia aerea per conoscere le regole applicabili.

Se il viaggio prevede uno scalo in un aeroporto sprovvisto di scanner di nuova generazione, tornano in vigore le restrizioni tradizionali: contenitori da massimo 100 ml in busta trasparente da 1 litro. Le regole più severe prevalgono nel punto in cui si effettua il controllo successivo, quindi attenzione nei voli con scali, specialmente se fuori dall’UE.

Tutele dei passeggeri: una riforma che preoccupa

Sebbene l’introduzione di questi nuovi dispositivi semplifichi la vita ai viaggiatori, l’Unione Europea sta anche discutendo modifiche che potrebbero ridurre i diritti dei passeggeri aerei, soprattutto sul fronte dei rimborsi per ritardi e cancellazioni. Le associazioni dei consumatori chiedono al Parlamento europeo di bloccare ogni tentativo di indebolire le tutele previste, proprio mentre si compiono passi avanti sul piano tecnologico.

I nuovi scanner segnano un cambio di passo nella sicurezza aeroportuale, ma le regole non sono ancora uniformi. Viaggiare informati resta essenziale. E mentre i liquidi tornano a viaggiare più liberamente, non si può abbassare la guardia sui diritti dei passeggeri.