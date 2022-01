Mascherina FFP2, dove e quando è obbligatorio indossarla?

Per svolgere determinate attività e accedere ad alcuni luoghi è obbligatorio indossare la mascherina FFP2: nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, sui mezzi di trasporto durante i viaggi. Le FAQ del Governo

La mascherina FFP2 è diventata ormai un dispositivo indispensabile per poter accedere ad alcuni servizi e attività. La normativa, infatti, prevede l’obbligo di indossarla in alcune specifiche situazioni. Si ricorda, inoltre, che le mascherine (chirurgiche o superiori) devono essere obbligatoriamente indossate all’aperto su tutto il territorio nazionale e in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione (qui le Faq del Governo).

Ma vediamo quali sono le attività per cui è previsto l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2.

Mascherina FFP2 obbligatoria, tempo libero

In primo luogo, è bene ricordarsi di portarla con sé quando si decide di andare al cinema, a teatro o di partecipare ad alcuni eventi. Secondo quanto stabilito dal Governo, infatti, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.

L’obbligo è previsto, inoltre, per assistere ad eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Viaggi

Mai dimenticare la mascherina in occasione di un viaggio. La normativa, infatti, prevede l’obbligo di utilizzo anche sui mezzi di trasporto: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità.

Inoltre è obbligatorio indossarla durante i viaggi in autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente. E, ancora, in caso di utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie con chiusura delle cupole paravento. Infine, sui mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Autosorveglianza

Obbligo anche per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Quando indossare la mascherina chirurgica

Si ricorda, infine, che le mascherine chirurgiche – o le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.), nelle situazioni previste nei protocolli di settore.