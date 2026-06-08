Medicina del Lavoro: la tutela “silenziosa” che tiene in piedi salute, organizzazione e produttività

A leggere la Medicina del Lavoro solo come elenco di visite e adempimenti, si rischia di perdere il punto: il sistema serve a garantire che la salute del Lavoratore resti compatibile con la mansione, che i rischi vengano intercettati in tempo e che l’organizzazione impari a lavorare meglio, non solo “a norma”

Quando si parla di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’immaginario corre subito agli infortuni: cadute, tagli, urti, incidenti improvvisi. Ma una parte decisiva della prevenzione è meno visibile e molto più continuativa: riguarda l’esposizione quotidiana a rischi che possono logorare nel tempo, dal rumore alle vibrazioni, dal microclima agli agenti chimici e biologici, fino a temi sempre più centrali come ergonomia, videoterminali, stress lavoro-correlato e fattori psicosociali.

In questo perimetro si muove la Medicina del Lavoro, una disciplina che ha l’obiettivo di prevenire, riconoscere e gestire le malattie professionali e, soprattutto, di costruire un sistema di tutela attorno al Lavoratore e alle sue mansioni. Per capire finalità, obblighi e snodi pratici di questo sistema — dalla Sorveglianza Sanitaria al giudizio di idoneità — abbiamo intervistato la Dott.ssa Roberta Rovere, RSPP ed esperta nella gestione e nel coordinamento della Sorveglianza Sanitaria in GDM Sanità ( https://www.gdmsanita.it/ ) , azienda che da anni si occupa di Medicina del Lavoro a Torino.

Dottoressa Rovere, partiamo dal punto zero: che cos’è la Medicina del Lavoro?

La Medicina del Lavoro è una branca della Medicina che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie professionali, salvaguardando la salute del Lavoratore negli ambienti di lavoro. Non è un tema “per addetti ai lavori”: riguarda l’organizzazione concreta del lavoro, perché il lavoro può esporre a rischi diversi e spesso non immediatamente percepibili.

A chi è rivolta, nella pratica?

È rivolta a tutelare il Lavoratore esposto a molte tipologie di rischio: agenti chimici, agenti fisici come rumore, vibrazioni e microclima, agenti biologici (batteri, virus, parassiti), l’uso dei videoterminali, e anche fattori psicosociali. In altre parole: non si parla solo di “fabbriche”, ma di qualunque contesto dove la mansione porta rischi.

Quali sono gli obiettivi principali?

Gli obiettivi sono tre. Primo: mantenere e promuovere la salute e la capacità lavorativa. Secondo: migliorare l’ambiente di lavoro e il lavoro stesso, rendendoli compatibili con esigenze di Sicurezza e Salute. Terzo: sviluppare una organizzazione e una cultura del lavoro orientate a Salute e Sicurezza, creando anche un clima sociale positivo e non conflittuale che può migliorare la produttività. È importante: la prevenzione non è solo “evitare il problema”, è anche far funzionare meglio l’azienda.

Dal punto di vista degli obblighi: quando la Medicina del Lavoro diventa un dovere per l’azienda?

Diventa un obbligo quando, in base ai rischi a cui sono esposti i Lavoratori, la normativa impone al Datore di Lavoro di avvalersi di un Medico Competente. Il passaggio chiave è il DVR: dopo aver valutato i Rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.

E quando non è consentito fare visite mediche?

Ci sono casi in cui le visite non possono essere effettuate: ad esempio per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Sul tema “preassuntivo” circolano molte semplificazioni: la Sorveglianza Sanitaria, così come viene gestita in azienda, si collega a rischi e mansioni e deve rimanere dentro finalità e limiti previsti.

Chi “gestisce” davvero la Medicina del Lavoro in azienda?

Il principale attore è il Medico Competente: una volta nominato, visiona e valuta il DVR e predispone il Piano di Sorveglianza Sanitaria aziendale. Poi, a seconda delle dimensioni dell’azienda, cambia anche il modello organizzativo: realtà piccole possono appoggiarsi a un medico libero professionista; realtà più grandi, magari con sedi diverse, spesso scelgono società strutturate con più medici e un coordinamento.

Entriamo nella Sorveglianza Sanitaria: quali visite comprende?

Il piano comprende diverse tipologie di visita:

visita medica preassuntiva e preventiva , per verificare assenza di problemi di salute o controindicazioni per la mansione, prima dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività;

, per verificare assenza di problemi di salute o controindicazioni per la mansione, prima dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività; visita medica periodica , per monitorare la salute nel tempo ed esprimere il giudizio di idoneità;

, per monitorare la salute nel tempo ed esprimere il giudizio di idoneità; visita su richiesta del dipendente , che il Lavoratore può chiedere e che il medico valuta se collegata al rischio lavorativo o a un peggioramento delle condizioni;

, che il Lavoratore può chiedere e che il medico valuta se collegata al rischio lavorativo o a un peggioramento delle condizioni; visita di cambio mansione , in caso di affidamento di una nuova mansione, al fine di verificare l’idoneità prima dell’inizio dell’attività;

, in caso di affidamento di una nuova mansione, al fine di verificare l’idoneità prima dell’inizio dell’attività; visita prima della ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi, nei casi indicati;

dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi, nei casi indicati; visita al termine del rapporto di lavoro, quando previsto dalla legge.

La periodicità in genere è annuale, ma può essere modificata dal medico in funzione del rischio lavoro-correlato.

Il punto che spesso crea ansia è il “Giudizio di Idoneità”: che cos’è e come si articola?

È l’esito con cui il Medico Competente, dopo visite ed esami, esprime la valutazione rispetto alla mansione specifica. I giudizi possono essere: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente. È un passaggio delicato perché collega salute e organizzazione del lavoro: non è un’etichetta sulla persona, ma una valutazione sulla compatibilità con quella mansione e quei rischi.

E quali esami si fanno “di prassi”?

Dipende dalle mansioni e dai rischi. Tra gli accertamenti più frequenti rientrano, ad esempio, visiotest, audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, e valutazioni morfo-funzionali come quelle del rachide. La logica è sempre la stessa: non esami “a prescindere”, ma controlli coerenti con rischio e mansione.

Ultima domanda, molto concreta: chi paga tutto questo?

I costi della Medicina del Lavoro sono a carico del Datore di Lavoro: visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, comprese quelle finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti quando previste.

Nelle “novità 2025” cosa vede come cambiamento più significativo?

Il 2025 porta un’indicazione chiara: più addestramento pratico e più aggiornamenti, maggiore attenzione ai rischi ergonomici e psicosociali nei protocolli sanitari, e un’integrazione più stretta tra DVR e RSPP per rendere la Sorveglianza Sanitaria più mirata. È un’evoluzione coerente: la tutela deve essere sempre più precisa, aderente alle mansioni e ai rischi reali.

Medicina del Lavoro come “cultura”, non come scadenza

A leggere la Medicina del Lavoro solo come elenco di visite e adempimenti, si rischia di perdere il punto: il sistema serve a garantire che la salute del Lavoratore resti compatibile con la mansione, che i rischi vengano intercettati in tempo e che l’organizzazione impari a lavorare meglio, non solo “a norma”.

Il messaggio che emerge dall’intervista alla Dott.ssa Rovere è netto: la Sorveglianza Sanitaria funziona quando non è trattata come una pratica amministrativa, ma come un pezzo di strategia aziendale. Perché prevenire significa anche questo: trasformare la tutela in un metodo stabile, capace di proteggere persone e impresa — oggi e nel tempo.