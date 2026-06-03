Mercati digitali: il Tribunale Ue annulla la decisione che designa Meta come gatekeeper per Marketplace

Il Tribunale della Commissione Europea ha annullato la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace. È quanto si legge in una nota della Corte di Giustizia Ue.

Meta Platforms, Inc. – ricorda la Corte Ue – è un’impresa tecnologica statunitense che gestisce i social network Facebook e Instagram, nonché altri servizi digitali. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione europea ha designato Meta come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA), ritenendo che “diversi servizi forniti da Meta dovessero essere qualificati come servizi di piattaforma di base distinti, in particolare Facebook come social network online, Messenger come servizio di comunicazione interpersonale e Marketplace come servizio di intermediazione online”.

La Commissione ha ritenuto che Meta raggiungesse le soglie quantitative previste dal DMA, il che – spiega la Corte Ue – “consentiva di presumere che essa soddisfacesse i requisiti per essere designata come gatekeeper e che i servizi sopra citati costituissero punti di accesso importanti affinché le imprese utilizzatrici raggiungano i propri utenti finali. La Commissione ha altresì ritenuto che gli argomenti addotti da Meta non fossero tali da mettere in dubbio tali presunzioni”.

In seguito Meta ha presentato un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione, nella parte in cui qualifica Messenger e Marketplace come punti di accesso importanti ai sensi del DMA.

Meta, la sentenza del Tribunale della Commissione Ue

Come detto, dunque, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace, pur “mantenendo la designazione di Meta relativamente al suo servizio di comunicazione interpersonale Messenger“.

Per quanto riguarda Messenger – si legge nella nota della Corte Ue – “il Tribunale conferma che esso costituisce un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, distinto dal social network Facebook. Esso rileva che Messenger è offerto mediante applicazioni autonome, che esso può essere utilizzato indipendentemente dal social network e che Meta promuove strumenti specifici per tale servizio che consentono alle imprese di interagire con gli utenti. Gli argomenti relativi all’integrazione tra i servizi non mettono in discussione tale conclusione”.

Per quanto riguarda Marketplace, invece, il Tribunale ricorda, in un primo momento, “che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Esso dichiara che la Commissione, nella sua valutazione della qualificazione di Marketplace come servizio di piattaforma di base di tipo servizio di intermediazione online, ha commesso un errore di diritto, nella misura in cui essa aveva ritenuto di potersi basare unicamente su dati relativi agli ultimi tre anni precedenti la designazione e senza tener conto delle modifiche apportate alla fine del luglio 2023″.

In un secondo momento, il Tribunale constata “che la decisione è insufficientemente motivata, dal momento che la Commissione non ha esposto alcuna analisi concreta di dette modifiche, né ha spiegato la loro incidenza sulla sua conclusione secondo cui Marketplace consentiva agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, condizione necessaria per la qualificazione di un servizio come servizio di intermediazione online”.

“Gli elementi addotti nella decisione a tale riguardo rimangono, in particolare, ipotetici e incompleti. In considerazione di ciò, il Tribunale – si legge ancora nella nota della Corte Ue – conclude che la decisione non soddisfa i requisiti di motivazione per quanto riguarda Marketplace, dal momento che essa non consente né a Meta di comprendere i motivi della sua qualificazione come servizio di piattaforma di base di tipo servizio di intermediazione online, né al giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato. Ne consegue che la decisione è annullata nella parte in cui essa designa Meta come gatekeeper per Marketplace“.