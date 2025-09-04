Mese dell’educazione finanziaria, preparativi in vista di novembre

Preparativi in corso per il Mese dell’educazione finanziaria del prossimo novembre. Dal 1° settembre al 17 ottobre 2025, attraverso il form online disponibile sul sito comitatoeducazionefinanziaria.gov.it, associazioni, istituzioni, imprese, pubbliche amministrazioni e tutte le organizzazioni interessate potranno candidare le proprie iniziative nel campo dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Potranno partecipare così al Mese dell’educazione finanziaria, con iniziative che si svolgeranno durante tutto novembre per promuovere la diffusione delle competenze finanziarie, di risparmio, assicurative e previdenziali.

“Oggi per il tuo domani”

Il 1° novembre partirà dunque l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa annuale promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).

Novembre non è un mese scelto a caso perché l’iniziativa viene subito dopo la Giornata mondiale del risparmio del 31 ottobre. L’obiettivo del mese è quello di accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Lo slogan della manifestazione è “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, un invito a investire tempo nella formazione sulla finanza personale anche per gestire eventuali imprevisti. Ci saranno seminari, webinar, laboratori didattici, giochi, eventi sia in presenza che online. Il mese sarà scandito da tre appuntamenti: la Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza, con il patrocinio del Ministero dell’economia e delle finanze, dedicata in particolare ai giovani delle scuole che si terrà il 5 novembre; la Settimana dell’educazione previdenziale, dal 17 al 23 novembre; la Giornata dell’educazione assicurativa che si svolgerà il 12 novembre.