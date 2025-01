Mobilità elettrica, Adiconsum lancia Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica

Al via l’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica di Adiconsum e TariffEV per la comparazione delle tariffe delle ricariche elettriche su suolo pubblico

Tariffe di ricarica della mobilità elettrica a confronto, per rendere i mercati più trasparenti e i consumatori più informati. Con questo obiettivo nasce l’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica di Adiconsum e TariffEV per la comparazione delle tariffe delle ricariche elettriche su suolo pubblico.

La crescita della mobilità elettrica, spiega Adiconsum, ha un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile, a sua volta necessaria per abbattere le emissioni e sconfiggere gli inquinanti provocati dal settore trasporti, responsabile di un quarto di tutte le emissioni di CO2 in Europa, il 71,7% delle quali viene dal trasporto stradale. E quando si parla di mobilità elettrica, prosegue l’associazione, la ricarica delle auto elettriche alle colonnine su suolo pubblico è un tema cruciale per chi utilizza un’auto elettrica, ma anche per chi ne valuta un prossimo acquisto. Il mercato delle ricariche ha infatti caratteristiche specifiche e conta diversi operatori con vari ruoli e prezzi diversificati.

Per aiutare i consumatori ad orientarsi nel complesso mercato delle ricariche sul suolo pubblico, grazie alla collaborazione tra Adiconsum e TariffEV, nasce dunque un portale di comparazione che tramite una app fornisce, in tempo reale, ubicazione della colonnina e il prezzo più conveniente. L’Osservatorio vuole monitorare nel tempo l’andamento dei prezzi delle ricariche e valorizzare la concorrenza, per consentire ai consumatori di poter scegliere con maggiore consapevolezza e di sensibilizzare le Istituzioni verso questo nuovo mercato.

Ogni mese, spiega ancora Adiconsum, verranno pubblicate e diffuse 3 tabelle con l’andamento dei prezzi delle ricariche, proposte dai vari operatori italiani e stranieri, ognuna dedicata a una specifica modalità di ricarica: lenta (AC-corrente alternata), veloce (DC- corrente diretta) e ultra rapida (HPC-ricarica ad alta potenza), riferite ai prezzi rilevati nel mese precedente.

«Questa attività di monitoraggio ed informazione al consumatore – ha detto Mauro Vergari, Direttore Centro studi Adiconsum– rappresenta un importante passo avanti verso uno dei nostri obiettivi fondamentali: rendere i mercati il più trasparenti possibile e, in particolare, il mercato delle ricariche elettriche, che non è purtroppo così semplice come quello dei carburanti tradizionali».

PDF: Le tabelle di dicembre 2024

