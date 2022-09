In occasione della Settimana europea della mobilità, Cittadinanzattiva lancia una Guida online e un numero telefonico a disposizione dei cittadini. Alle istituzioni e alle aziende un appello per promuovere una nuova cultura della mobilità urbana

Mobilità sostenibile, da Cittadinanzattiva una Guida e uno sportello telefonico per i cittadini (Fonte immagine: Pixabay)

Il 22 settembre si chiuderà la Settimana Europea della Mobilità, un momento di confronto e di scambio sulle nuove sfide per il settore trasporti e la sostenibilità. Con l’occasione Cittadinanzattiva ha lanciato oggi la Guida “4 passi verso una mobilità (più) sostenibile”, nell’ambito del progetto “RE-USER: usa meglio, consuma meno”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, per i cittadini che volessero segnalare disservizi o altro in tema di trasporto pubblico, l’associazione ha messo a disposizione uno sportello telefonico nazionale attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, al numero 0636718040.

Mobilità sostenibile, la Guida

La Guida contiene diverse informazioni utili per il cittadino.

E, in particolare, come viene erogato il servizio di trasporto pubblico, a partire dalla Carta della mobilità, indicata anche come Carta dei servizi, all’interno della quale i cittadini possono scoprire informazioni dettagliate sui propri diritti e doveri nell’ambito del servizio: la Carta si trova sul sito di ogni azienda di trasporto (o presso i suoi sportelli/biglietterie) e con essa la stessa assume una serie di impegni riguardo il servizio, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e le forme di tutela previste.

Ancora, informazioni utili sui vari servizi della cosiddetta mobilità in condivisione. Quindi i sette consigli per una guida ecologica, tra cui quelli che riguardano l’avvio del motore, la sosta/fermata e la velocità del veicolo.

Infine, cosa prevede il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città, e come i cittadini possono partecipare alla sua realizzazione e messa in atto.

“Il contesto attuale, con i più recenti aumenti tariffari del trasporto pubblico locale in diverse regioni) negli ultimi mesi hanno deliberato in tal senso Piemonte, Lombardia, Marche, Campania e Puglia) è decisamente in controtendenza rispetto all’auspicata adozione di forme di mobilità alternative al mezzo privato e individuale – sostiene Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva. – Aumenti giustificati dall’incremento dei costi, come il caro carburante, e dalla contestuale riduzione dei ricavi da traffico, ci risultano poco motivati a fronte di compensazioni statali stanziate ad hoc e di mancati adeguamenti del servizio e della sua qualità”.

L’appello alle Istituzioni e alle aziende

Cittadinanzattiva lancia, inoltre, un appello alle istituzioni e alle aziende, per promuovere una nuova cultura della mobilità urbana.

“In vista delle imminenti elezioni – prosegue Tiziana Toto – agli interlocutori politici rivolgiamo il nostro appello perché promuovano una nuova cultura della mobilità urbana, a partire da: individuare forme nuove ed estese a più fasce della popolazione per abbattere i costi del trasporto pubblico e dei servizi di mobilità condivisa; sviluppare nuove forme di mobilità, favorendone un’integrazione strutturale e adeguati livelli di qualità del servizio e di tutela; favorire la partecipazione civica, affinché Enti Locali e gestori dei servizi coinvolgano i cittadini nella definizione, valutazione e controllo dei servizi erogati, come previsto dal del comma 461, (legge finanziaria per il 2008, art.2) rimasto sinora scarsamente applicato”.

