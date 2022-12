Confconsumatori ha attivato un nuovo sportello unico online per rispondere alle crescenti difficoltà dei consumatori nella gestione dei contratti di luce e gas e di telefonia fissa e mobile

Nasce lo Sportello Online di Confconsumatori, per chiedere assistenza su luce, gas e Tlc

Più vicini ai cittadini e più tempestivi nell’aiutare chi ha difficoltà nella gestione delle utenze. Con l’obiettivo di rendere i propri servizi di assistenza ai consumatori sempre più efficienti e capillari, Confconsumatori ha attivato un nuovo Sportello Online, che andrà ad integrare e potenziare il lavoro di un centinaio di sedi già attive sul territorio nazionale.

Ora i cittadini di tutta Italia potranno contattare da pc o smartphone il nuovo presidio telematico per risolvere, con l’aiuto degli esperti dell’associazione, tutte le problematiche riguardanti luce, gas e telecomunicazioni; sarà possibile anche richiedere informazioni e i Vademecum di Confconsumatori, per imparare a gestire al meglio le utenze.

Come funziona il nuovo Sportello Online di Confconsumatori

Contattare il nuovo Sportello Online è semplice: basta visitare il sito www.confconsumatori.it e cliccare, nella parte alta della homepage, il bottone “Invia la tua richiesta”. A quel punto, il consumatore si troverà di fronte una scheda con cui potrà spiegare nel dettaglio il suo problema: gli esperti dello Sportello provvederanno a rispondere in breve tempo tramite e-mail, comunicando direttamente con l’utente. L’assistenza, per ora, avverrà unicamente via posta elettronica.

L’obiettivo dell’associazione, dunque, è quello di rispondere alle crescenti difficoltà dei consumatori nella gestione dei contratti di luce e gas, ma anche telefonia fissa e mobile. Scegliere un contratto, interpretare le comunicazioni da parte del gestore, controllare e contestare fatture o difendersi dai comportamenti scorretti facendo valere i propri diritti: gli esperti sono pronti ad affiancare i cittadini, non solo per tutelare, ma anche per informare ed educare i consumatori.

I vademecum

Non solo assistenza e tutela, i cittadini potranno anche richiedere allo sportello utili strumenti informativi per migliorare le proprie competenze, come i Vademecum di Confconsumatori.

Soddisfatta Mara Colla, Presidente onorario di Confconsumatori:

“L’inaugurazione dello Sportello Online è un punto di arrivo, ma soprattutto l’inizio di un percorso importante. Desideriamo, col tempo, mettere a disposizione dei nostri associati e dei cittadini in generale, sempre più digitalizzati, uno strumento accessibile e utile, per farli sentire meno soli nelle difficoltà che oggi affliggono i consumatori-utenti”.

“Oltre alle utenze – prosegue – lavoreremo per ampliare, col tempo, le tematiche per le quali sarà possibile ricevere assistenza a distanza, ma ricordiamo anche che molti dei nostri preziosi sportelli sul territorio, sono già attrezzati in tal senso. Lo sportello unico online, infatti, non va a sostituire, bensì a integrare il lavoro dei nostri presidi territoriali e sarà utile anche a potenziare e uniformare il lavoro dei nostri operatori locali”.

