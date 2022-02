Neet, non studia e non lavora il 24% dei giovani. Aumento fra le ragazze

In Italia il 24% dei giovani, oltre due milioni, non studiano e non lavorano. C’è un divario di genere: aumentano i Neet fra le ragazze. La pandemia ha aggravato la situazione. Il progetto Lavoro di Squadra di ActionAid a Milano

In Italia quasi un giovane su quattro non studia e non lavora. Aumentano i Neet, i giovani che non frequentano corsi di istruzione o formazione e non lavorano, in quella fascia di età dai 15 ai 29 anni in cui davvero si costruisce il futuro. La pandemia ha aggravato la situazione e ha portato a un aumento soprattutto fra le ragazze.

I dati sono stati ricordati da ActionAid, che a Milano ha fatto ripartire il progetto Lavoro di Squadra, un’iniziativa di prevenzione e contrasto alla povertà giovanile che comprende laboratori formativi e un corso di fotografia dedicato quest’anno a ragazze e giovani che si identificano nel genere femminile.

Neet in Italia dopo la pandemia

«Sono oltre 2 milioni i Neet in Italia, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano – ricorda ActionAid – Gli ultimi dati Istat (2021) confermano un fenomeno allarmante che interessa il 24% dei giovani. Un numero in crescita rispetto al 2020: più di 97 mila ragazzi nell’ultimo anno sono usciti da percorsi lavorativi o di studio. È il dato peggiore in Europa dopo Turchia, Montenegro e Macedonia».

La pandemia ha gravato sul fenomeno e probabilmente lo ha aggravato per le sue ripercussioni sui giovani: più insicurezza nello studio e nel lavoro (quando c’è), blocco delle relazioni sociali, impatto sulla salute mentale.

Neet e divario di genere

La situazione peggiora, riconosce ActionAid, se si guarda al differenziale di genere: è inattivo il 25% delle ragazze in Italia, contro il 21,3% dei ragazzi.

Secondo una ricerca OCSE (2021) le giovani donne hanno meno probabilità di trovare un impiego rispetto ai loro coetanei uomini. In Italia solo il 30% delle donne tra i 25 e i 34 anni con un diploma di istruzione secondaria di primo grado ha trovato un impiego nel 2020, rispetto al 64% degli uomini.

C’è un divario di genere anche per il fenomeno dei giovani Neet. Per questo la quarta edizione del progetto Lavoro di Squadra, promosso da ActionAid a Milano nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla povertà giovanile, si focalizza su ragazze e giovani che si identificano con il genere femminile, tra i 16 e i 25 anni, e che rientrano nella condizione di Neet.

Lavoro di Squadra (realizzato con il contributo di Z Zurich Foundation e in collaborazione con Afol Metropolitana, Istituto Italiano di Fotografia e LaFabbrica) coinvolge le ragazze e le giovani donne in un percorso personale con l’obiettivo di costruire un progetto lavorativo o formativo, volto a valorizzarne e scoprirne talenti, competenze e desideri. Ci sono diverse azioni fra cui laboratori partecipativi e attività creative, come il corso di fotografia.

ActionAid: “Dare nuova fiducia alle ragazze Neet”

«La condizione di Neet deriva e porta a situazioni di disagio sociale. Ma sono le giovani a vivere situazioni di marginalizzazione maggiore e più in generale a soffrire di una minore soddisfazione rispetto alla propria vita – dice Chiara Parapini, project manager Lavoro di Squadra per ActionAid – Questa situazione più dura nel tempo e più è dannosa. Diventa quindi fondamentale promuovere politiche e progetti sul territorio che possano dare nuova fiducia alle ragazze Neet per aiutarle a uscire da questa condizione di fragilità e diventare di nuovo protagoniste del loro futuro».

Lavoro di Squadra, nato nel 2014 per prevenire e contrastare la povertà giovanile, negli anni è stato realizzato in diverse città – fra cui Bari, Reggio Calabria e Torino – intercettando complessivamente oltre 650 ragazzi e ragazze. A Milano, il progetto viene realizzato dal 2015 e negli ultimi tre anni ha coinvolto in totale 102 ragazzi e ragazze. Oltre il 70% di loro al termine del percorso ha trovato lavoro, cominciato un tirocinio, iniziato un corso di formazione o istruzione.

