Neofobia alimentare, intervista a Laura Rossi (CREA): ecco perché i più neofobici consumano meno cibi salutari

Neofobia alimentare e dieta mediterranea non vanno d’accordo. Soprattutto se si ha a che fare con i bambini e ancor di più se figli unici. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi presentando i risultati di uno studio del CREA Alimenti Nutrizione sulla neofobia alimentare che ha riguardato 288 bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Abbiamo voluto approfondire il tema con Laura Rossi, ricercatrice CREA e coordinatrice dell’indagine, per capire meglio cause e soluzioni a quello che è spesso l’incubo di molti genitori italiani: il rifiuto categorico da parte dei figli proprio di quei cibi che sono sani e salutari come frutta, verdura e legumi.

Dottoressa, nello studio si legge che la neofobia alimentare è un fattore trainante dell’abbandono della dieta mediterranea e allo stesso tempo che I modelli alimentari e le strategie di alimentazione adottate dai genitori sono fortemente associati allo sviluppo della neofobia alimentare nei bambini. Causa ed effetto sembrano corrispondere…

Ci troviamo di fronte una sorta di paradosso dell’uovo e della gallina. Non sappiamo cosa inneschi un fenomeno rispetto all’altro. Quel che è certo è che tra la neofobia dei bambini e l’aderenza alla dieta mediterranea vi è una correlazione è inversa: i più neofobici consumano meno alimenti alla base della dieta mediterranea come frutta, verdura e legumi. E questo accade soprattutto nelle famiglie con figli unici.

Come spiega questo dato?

Durante i pasti in famiglia, i figli possono osservare e acquisire le abitudini alimentari dei loro genitori e dei coetanei (ad esempio, I fratelli). Si tratta di un processo imitativo virtuoso: il vedere l’altro bambino mangiare un determinato alimento lo induce ad assaggiare e mangiare cibi come frutta e verdure. È il fenomeno dell’influenza dei pari che tanto si osserva nelle mense scolastiche: non è un luogo comune il fatto che alcuni cibi non siano consumati a casa dai bambini e invece molto graditi nella mensa della scuola.

Secondo la ricerca un’ampia percentuale degli intervistati non ha raggiunto le raccomandazioni relative al consumo di frutta (61,8%), verdura (73,3%), cereali o cereali a colazione (81,2%), legumi (53,8%) e pesci (34,7%). Rispetto alle porzioni raccomandate cosa è emerso dallo studio?

Il questionario è di tipo qualitativo e permette di determinare solo l’indice di aderenza alla dieta mediterranea. Tuttavia, le domande inerenti frutta e verdura sono semiquantitative, ovvero è stato chiesto se i bambini consumassero almeno 2 porzioni al giorno. Possiamo quindi affermare che chi consuma frutta e verdura lo fa in modo corretto e che i dati sulla dieta mediterranea non sono particolarmente sconfortanti.

Come da voi anticipato, in futuro il CREA ha intenzione di ampliare lo studio lavorando su un campione più numeroso. Quali sono le prospettive future di questo progetto?

L’obiettivo è lavorare nel futuro sui bambini più grandi partendo dalle scuole elementari fino al liceo. Per quanto riguarda le elementari, la ricerca porterebbe a risultati che potrebbero essere molto utili anche contro la lotta allo scarto e quindi allo spreco alimentare. Spesso si tende a pensare che nelle mense scolastiche i cibi vegano scartati e quindi gettati in parte perché il servizio è di scarsa qualità ma lo spreco alimentare potrebbe essere il risultato anche di una diffusa neofobia alimentari tra gli alunni.

E in termini di strategie di intervento?

Il forte ruolo positivo dell’influenza dei pari ci spinge a considerare le mense scolastiche come il luogo privilegiato di intervento istituzionale. Allo stesso tempo abbiamo visto l’importante influenza delle scelte alimentari dei genitori; quindi, è necessario un approccio a 360 gradi per quel che riguarda i target di intervento. Vi è la necessità di far comprendere ai genitori l’importanza di correggere le cattive abitudini alimentari sin da piccoli. Ancora oggi spesso si crede che crescendo con l’età alcune cattive abitudini, come la neofobia o la sedentarietà, siano passeggere e che spariranno o si correggeranno da adulti. Invece le cattive abitudini alimentari tendono a persistere anche quando si cresce: un bambino che non mangia frutta e verdura molto probabilmente sarà un adulto che non mangia frutta e verdura.

Come nutrizionista quali consigli darebbe ai genitori? Come stimolare il bambino a cibi nuovi e salutari?

Il mio consiglio è quello di non scoraggiarsi e di dedicare tempo a convincere i propri figli a consumare piatti nuovi e salutari. È inoltre fondamentale inventarsi ricette nuove. La verdura bollita può apparire insipida per un adulto figuriamoci per un bambino. Si potrebbe optare per una verdura alla piastra o ripassata. La proposta di una polpetta di legumi anche mescolata con le patate e una verdura con il tempo può far piacere di più ai più piccoli cibi per i quali erano riluttanti. Il camuffamento degli alimenti come le verdure può essere una valida strategia se inserita in un processo graduale di inserimento degli stessi.

