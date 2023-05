Netflix, nuove regole per la condivisione dell’account

“Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico“: si apre così la lettera che la società sta inviando agli abbonati in Italia che condividono l’account al di fuori del proprio nucleo domestico.

Ciò significa che l’utente non potrà più condividere il proprio abbonamento con amici e parenti che non abitano sotto il suo stesso tetto.

Netflix, le nuove regole per gli abbonati

“L’account – spiega la società in una nota – è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi“.

Per coloro che non appartengono al nucleo domestico dell’utente abbonato ci sono due possibilità: trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento oppure l’acquisto di un utente extra con il pagamento di un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

“Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento – conclude la società -. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”.

