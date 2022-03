Nutrizionisti 2.0 e televisite: come effettuare controlli online ai propri pazienti

La digitalizzazione dei processi ha portato molte novità in numerosi settori, anche in ambiti sensibili e particolari come la nutrizione e la sanità. Il digitale, infatti, oggi è in grado di donare un prezioso contributo anche alla medicina, per quel che riguarda il rapporto fra dottori e pazienti, e per la possibilità di organizzare delle vere e proprie visite online. Oggi approfondiremo alcune informazioni relative alla professione di nutrizionista, con un riferimento specifico alle cosiddette televisite.

Nutrizionista 2.0: arrivano anche le televisite

È possibile organizzare una visita con un nutrizionista senza alzarsi dalla poltrona? Oggi, grazie al digitale, la risposta è sì. Arrivano infatti le televisite, ovvero le visite svolte in modalità telematica, dunque a distanza e online. Un po’ come accaduto con lo smart working e con la DAD, anche i nutrizionisti possono impartire le proprie lezioni agendo in remoto.

È così che viene diffuso il piano nutrizionale, che può essere ad esempio scaricato dal paziente in qualsiasi momento sul proprio computer o sullo smartphone. Anche la divulgazione di informazioni su Instagram, poi, entra di diritto nella lista degli strumenti digitali del nutrizionista 2.0: a tal proposito, si possono citare i consigli che alcuni nutrizionisti hanno diffuso via social con l’hashtag #iorestoacasainforma per tutto il periodo pandemico del 2020 e che, ancora oggi, continuano a dare ai propri utenti online.

Ma, rimanendo in tema di visite telematiche, come funzionano nel dettaglio? Per effettuare i controlli nutrizionali ai propri pazienti, è necessario in primis disporre di una rete stabile e sicura, da utilizzare per connettersi con loro e interagire durante tutto il controllo. Questo però, inevitabilmente, vorrebbe dire veder aumentare le spese di connessione: per questo motivo, meglio usufruire di alcune soluzioni realizzate ad hoc per il business come le offerte internet di Linkem, ad esempio, ideali sia per piccole e medie imprese che per professionisti singoli con partita iva che lavorano da remoto, come molti nutrizionisti.

Come e perché diventare un nutrizionista 2.0

Diventare un nutrizionista 2.0, al giorno d’oggi, se si hanno le competenze necessarie, è sempre più semplice, e i vantaggi di tale professione in versione digitale sono notevoli. Si ha ad esempio la possibilità di aumentare il proprio numero di clienti, facendo ad esempio riferimento a coloro che preferiscono restare a casa e limitare al minimo gli spostamenti. Le televisite consentono inoltre di ottimizzare i tempi, così da organizzarsi meglio con i controlli mensili o settimanali, in base alle esigenze del singolo. Bisogna poi considerare che molti clienti vivono in zone dove non sono reperibili studi di nutrizionisti: significa che, con la possibilità del digitale e dell’online, per il professionista aumenta esponenzialmente la potenziale clientela di riferimento.

In secondo luogo, è bene sottolineare che il nutrizionista – di per sé – è una figura fra le più ricercate in questo periodo storico. In primis dalle persone con problemi di peso, e in Italia se ne trovano davvero parecchie. Ma anche per gli sportivi, ad esempio, che potrebbero aver bisogno di tenere sotto controllo la propria alimentazione con l’aiuto di un nutrizionista sportivo. Il mercato potenziale per un professionista di questo tipo, dunque, sembra essere davvero infinito, anche per via del fatto che la dieta e la nutrizione toccano molti altri campi (basti pensare al fitness, alla moda e via discorrendo).

