Obiettivi per il 2022, oltre 3 italiani su 4 hanno già la lista dei buoni propositi

Il benessere è al centro dei desideri degli italiani per il nuovo anno. Tra vacanze natalizie e veglioni dicembre è anche il periodo che, più di tutti, si presta a fare il punto della situazione sui 12 mesi appena trascorsi e il momento per rilanciare sul nuovo anno, con desideri, buoni propositi e obiettivi da provare a raggiungere nel 2022.

In questo contesto, MioDottore ha condotto un’indagine a livello nazionale per scoprire quali sono i desideri delle persone per l’anno a venire, esplorando anche se e cosa è cambiato rispetto alla loro wish list pre-pandemia.

Ecco, quindi, che in cima ai buoni propositi troviamo: dimagrire mangiando bene (38%), fare più sport (37%) e curare maggiormente la propria salute (31%).

Desideri e obiettivi, i buoni propositi per il 2022

Nonostante il 2021 non sia ancora concluso più di 3 italiani su 4 (78%) sono determinati a portare con sé nel 2022 un elenco di buoni propositi: in particolare, il 41% dei rispondenti ha già la lista pronta, mentre il 37% non ancora, ma è certo la realizzerà e finalizzerà a stretto giro.

Ma quali sono gli obiettivi più agognati? Fondamentalmente l’area del well-being a tutto tondo è la protagonista indiscussa dei desiderata per il 2022. In primis, gli italiani vorrebbero perdere peso e far in modo che la propria alimentazione possa davvero considerarsi sana e bilanciata (38%). Al secondo posto il desiderio di ritagliarsi più tempo ed energia per praticare sport o fare attività fisica (37%); chiude il podio degli obiettivi la volontà di strutturare un piano personale adeguato per prendersi maggiormente cura della propria salute (31%).

Per quanto riguarda la sfera professionale, sembrerebbe che l’attuale adozione dello smart working e di modalità di lavoro ibride innescate dalla pandemia abbiano consentito agli italiani di trovare un miglior equilibrio in questa area. Basti pensare che attualmente solo 1 su 5 (19%) vorrebbe trovare un maggior bilanciamento tra vita lavorativa e privata per il 2022, mentre era oltre un terzo nel 2017 a sperarlo (34%). Anche conseguire nuovi successi in ufficio non è più un obiettivo centrale nella vita delle persone: infatti, è solo il 17% che mette nero su bianco questo obiettivo, rispetto a quasi un terzo degli intervistati a dicembre 2017 (32%).

Interessante notare anche il nascere di un nuovo desiderio degli italiani, più introspettivo e intimo rispetto alla sfera relazionale e sociale. Infatti, che sia lettura, un corso di degustazione o una serata a teatro, è oltre 1 su 10 (13%) a voler canalizzare le proprie energie e le ore a disposizione in passioni personali, magari hobby che sono rimasti sopiti nel tempo o devono ancora essere esplorati.

Diversamente, non risulta particolarmente urgente dedicarsi ai famigliari e al partner (7%) o agli amici (2%); forse perché la pandemia ha avvicinato maggiormente ai propri cari.

Più serenità psico-emotiva e nessuna pressione

Sia che gli italiani siano avvezzi a stilare buoni propositi di anno in anno, sia che lo facciano saltuariamente, pare che non sempre siano riusciti a centrare i propri obiettivi.

Benché in percentuali differenti rispetto a dicembre 2017, attualmente gli utenti pensano ancora che il raggiungimento dei propri traguardi sia legato al tempo libero (11% vs 40% nel 2017), a una maggior forza di volontà (10% vs 44% nel 2017) e a un budget più consistente (6% vs 26% nel 2017). Quest’anno però compare una variabile aggiuntiva: il bisogno di maggior serenità emotiva e mentale (16%) per far fronte a qualsiasi sfida futura.

Nonostante un’alta percentuale di italiani desideri porsi nuovi obiettivi, oltre due terzi di loro non considera un reale fallimento il mancato raggiungimento dei target prefissati. Infatti il 68% degli utenti sostiene che ci sia sempre modo di correre ai ripari e trovare il tempo per migliorare il proprio stile di vita.