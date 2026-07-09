Odontoiatra: non guardare solo al prezzo

Quando si parla di salute orale, la tentazione di scegliere il professionista in base al costo è comprensibile. Le cure dentistiche hanno una reputazione di costosità che spinge molte persone a rimandare, a cercare la soluzione più economica o, peggio, a rinunciare del tutto. Eppure la bocca è un distretto del corpo strettamente connesso alla salute generale, e affidarsi a mani esperte vale sempre l’investimento.

Un professionista a tutto tondo

Non tutti sanno che odontoiatria e ortodonzia sono due specialità distinte, seppur complementari. l’odontoiatra è un professionista valido che si occupa della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie del cavo orale, mentre l’ortodontista interviene specificamente sull’allineamento dei denti e sulla correzione delle malocclusioni.

Insieme, queste due figure coprono un ampio spettro di esigenze: dalle carie alle estrazioni, dalle otturazioni agli impianti, fino agli apparecchi fissi e rimovibili per adulti e bambini.

Quando è necessario rivolgersi ad un odontoiatra a Genova?

Alcune situazioni richiedono una valutazione odontoiatrica senza rimandi:

dolore o sensibilità dentale persistente, anche in risposta a caldo e freddo

gengive che sanguinano durante lo spazzolamento o spontaneamente

mobilità di uno o più denti negli adulti

alito cattivo persistente non legato all’alimentazione

denti storti o malocclusione che causano difficoltà nella masticazione o nel parlare

trauma dentale a seguito di cadute o incidenti

controllo periodico, raccomandato almeno una volta all’anno anche in assenza di sintomi.

Nei bambini, la prima visita ortodontica è consigliata intorno ai 6-7 anni, quando inizia la dentizione mista, per intercettare precocemente eventuali anomalie dello sviluppo.

L’odontoiatra privato è più bravo di quello pubblico?

È una domanda lecita, ma la risposta non è così semplice. La preparazione accademica è la stessa: sia i professionisti pubblici che quelli privati conseguono la stessa laurea e gli stessi titoli di specializzazione.

Le differenze riguardano principalmente:

I tempi di attesa : nel pubblico possono essere molto lunghi, specialmente per le prestazioni non urgenti

La tecnologia disponibile : le strutture private tendono a investire più rapidamente in attrezzature di ultima generazione

La continuità del rapporto : in un centro privato è più facile essere seguiti sempre dallo stesso professionista

La gamma di servizi: alcune prestazioni, come l’implantologia o l’estetica dentale, sono raramente disponibili nel pubblico.

Scegliere il professionista giusto significa quindi valutare non solo il prezzo, ma la qualità complessiva del percorso di cura, i tempi di attesa e la tecnologia a disposizione.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!