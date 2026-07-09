Odontoiatra: non guardare solo al prezzo
Le cure dentistiche hanno una reputazione di costosità che spinge molte persone a rimandare, a cercare la soluzione più economica o, peggio, a rinunciare del tutto
Quando si parla di salute orale, la tentazione di scegliere il professionista in base al costo è comprensibile. Le cure dentistiche hanno una reputazione di costosità che spinge molte persone a rimandare, a cercare la soluzione più economica o, peggio, a rinunciare del tutto. Eppure la bocca è un distretto del corpo strettamente connesso alla salute generale, e affidarsi a mani esperte vale sempre l’investimento.
Un professionista a tutto tondo
Non tutti sanno che odontoiatria e ortodonzia sono due specialità distinte, seppur complementari. l’odontoiatra è un professionista valido che si occupa della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie del cavo orale, mentre l’ortodontista interviene specificamente sull’allineamento dei denti e sulla correzione delle malocclusioni.
Insieme, queste due figure coprono un ampio spettro di esigenze: dalle carie alle estrazioni, dalle otturazioni agli impianti, fino agli apparecchi fissi e rimovibili per adulti e bambini.
Quando è necessario rivolgersi ad un odontoiatra a Genova?
Alcune situazioni richiedono una valutazione odontoiatrica senza rimandi:
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dolore o sensibilità dentale persistente, anche in risposta a caldo e freddo
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gengive che sanguinano durante lo spazzolamento o spontaneamente
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mobilità di uno o più denti negli adulti
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alito cattivo persistente non legato all’alimentazione
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denti storti o malocclusione che causano difficoltà nella masticazione o nel parlare
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trauma dentale a seguito di cadute o incidenti
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controllo periodico, raccomandato almeno una volta all’anno anche in assenza di sintomi.
Nei bambini, la prima visita ortodontica è consigliata intorno ai 6-7 anni, quando inizia la dentizione mista, per intercettare precocemente eventuali anomalie dello sviluppo.
L’odontoiatra privato è più bravo di quello pubblico?
È una domanda lecita, ma la risposta non è così semplice. La preparazione accademica è la stessa: sia i professionisti pubblici che quelli privati conseguono la stessa laurea e gli stessi titoli di specializzazione.
Le differenze riguardano principalmente:
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I tempi di attesa: nel pubblico possono essere molto lunghi, specialmente per le prestazioni non urgenti
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La tecnologia disponibile: le strutture private tendono a investire più rapidamente in attrezzature di ultima generazione
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La continuità del rapporto: in un centro privato è più facile essere seguiti sempre dallo stesso professionista
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La gamma di servizi: alcune prestazioni, come l’implantologia o l’estetica dentale, sono raramente disponibili nel pubblico.
Scegliere il professionista giusto significa quindi valutare non solo il prezzo, ma la qualità complessiva del percorso di cura, i tempi di attesa e la tecnologia a disposizione.